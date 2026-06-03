به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه برنامه‌های فرهنگی و مردمی با حضور شهروندان کرمانشاهی شامگاه چهارشنبه ۱۳ خردادماه برگزار خواهد شد.



این اجتماع در قالب هفته چهاردهم موج ۹۵ و با هدف اعلام حمایت از آرمان‌های ملی و انقلابی و نمایش وحدت و همبستگی مردمی برگزار می‌شود.



بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در مسیر میدان جمهوری اسلامی تا چهارراه هلال احمر به راهپیمایی خواهند پرداخت.



برگزارکنندگان این اجتماع بر حضور گسترده مردم در این برنامه تأکید کرده و آن را نمادی از پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از ایران اسلامی عنوان کرده‌اند.



پیش‌بینی می‌شود اقشار مختلف مردم، فعالان فرهنگی و گروه‌های مردمی در این اجتماع حضور یافته و در برنامه‌های پیش‌بینی شده مشارکت کنند.