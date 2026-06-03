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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

نود و پنجمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

نود و پنجمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه چهارشنبه ۱۳ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه برنامه‌های فرهنگی و مردمی با حضور شهروندان کرمانشاهی شامگاه چهارشنبه ۱۳ خردادماه برگزار خواهد شد.

این اجتماع در قالب هفته چهاردهم موج ۹۵ و با هدف اعلام حمایت از آرمان‌های ملی و انقلابی و نمایش وحدت و همبستگی مردمی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در مسیر میدان جمهوری اسلامی تا چهارراه هلال احمر به راهپیمایی خواهند پرداخت.

برگزارکنندگان این اجتماع بر حضور گسترده مردم در این برنامه تأکید کرده و آن را نمادی از پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از ایران اسلامی عنوان کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود اقشار مختلف مردم، فعالان فرهنگی و گروه‌های مردمی در این اجتماع حضور یافته و در برنامه‌های پیش‌بینی شده مشارکت کنند.

کد مطلب 6849379

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