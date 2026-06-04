حجت‌الاسلام رضا غلامی، قائم‌مقام بنیاد هدایت، به‌ مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم در گفتگو با خبرنگار مهر، این مناسبت را یکی از بزرگ‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین رویدادهای تاریخی در فرهنگ شیعی و عید امامت و ولایت توصیف کرد و با تأکید بر جایگاه والای غدیر در تاریخ اسلام، اظهار داشت: غدیر نه تنها یادآور تجدید پیمان تاریخی با امیرالمؤمنین علی (ع) است، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای بازخوانی آرمان‌های اصیل اسلامی و تجدید بیعت با مسیر حق و عدالت محسوب می‌شود.

قائم‌مقام بنیاد هدایت با اشاره به برگزاری آیین‌های جشن و راهپیمایی‌های میلیونی در تهران و سایر شهرها و محلات کشور، افزود: «برنامه‌های مردمی غدیر امسال، جلوه‌ای باشکوه از شور و شعور دینی مردم است که به‌خوبی همبستگی اجتماعی و وفاداری به مکتب اهل‌بیت (ع) را به نمایش می‌گذارد.

حجت‌الاسلام غلامی در ادامه با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت حفظ انسجام در جامعه اسلامی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت و همبستگی هستیم. عید غدیر بهترین فرصت برای نمایش اقتدار جامعه اسلامی است و باید با تداوم راه شهدا و چهره‌های برجسته جبهه مقاومت، این روحیه حماسی را در جامعه تقویت کنیم.

وی در پایان با دعوت از آحاد ملت برای شرکت در جشن‌های گسترده غدیر، خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم، پاسخی به ندای ولایت و تجدید میثاقی دوباره با ارزش‌های انقلاب اسلامی است که امیدواریم زمینه‌ساز انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی باشد.