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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۲

مهمانی کیلومتری غدیر به‌خوبی همبستگی اجتماعی و وحدت را نشان می‌دهد

مهمانی کیلومتری غدیر به‌خوبی همبستگی اجتماعی و وحدت را نشان می‌دهد

قائم‌مقام بنیاد هدایت، غدیر را عید بزرگ امامت و ولایت دانست و بر ضرورت تداوم مسیر شهدا، تقویت وحدت جامعه اسلامی و حضور پرشور مردم در جشن‌های مردمی غدیر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رضا غلامی، قائم‌مقام بنیاد هدایت، به‌ مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم در گفتگو با خبرنگار مهر، این مناسبت را یکی از بزرگ‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین رویدادهای تاریخی در فرهنگ شیعی و عید امامت و ولایت توصیف کرد و با تأکید بر جایگاه والای غدیر در تاریخ اسلام، اظهار داشت: غدیر نه تنها یادآور تجدید پیمان تاریخی با امیرالمؤمنین علی (ع) است، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای بازخوانی آرمان‌های اصیل اسلامی و تجدید بیعت با مسیر حق و عدالت محسوب می‌شود.

قائم‌مقام بنیاد هدایت با اشاره به برگزاری آیین‌های جشن و راهپیمایی‌های میلیونی در تهران و سایر شهرها و محلات کشور، افزود: «برنامه‌های مردمی غدیر امسال، جلوه‌ای باشکوه از شور و شعور دینی مردم است که به‌خوبی همبستگی اجتماعی و وفاداری به مکتب اهل‌بیت (ع) را به نمایش می‌گذارد.

حجت‌الاسلام غلامی در ادامه با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت حفظ انسجام در جامعه اسلامی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت و همبستگی هستیم. عید غدیر بهترین فرصت برای نمایش اقتدار جامعه اسلامی است و باید با تداوم راه شهدا و چهره‌های برجسته جبهه مقاومت، این روحیه حماسی را در جامعه تقویت کنیم.

وی در پایان با دعوت از آحاد ملت برای شرکت در جشن‌های گسترده غدیر، خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم، پاسخی به ندای ولایت و تجدید میثاقی دوباره با ارزش‌های انقلاب اسلامی است که امیدواریم زمینه‌ساز انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی باشد.

کد مطلب 6849897

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