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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

برگزاری رژه موتوری «جان‌فدا» در مشهد

برگزاری رژه موتوری «جان‌فدا» در مشهد

مشهد- همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر، رژه موتوری «جان‌فدا» در بلوار وکیل‌آباد مشهد برگزار شد.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6850248

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