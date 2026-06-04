https://mehrnews.com/x3cf5Z ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹ کد مطلب 6850248 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹ برگزاری رژه موتوری «جانفدا» در مشهد مشهد- همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر، رژه موتوری «جانفدا» در بلوار وکیلآباد مشهد برگزار شد. دریافت 19 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6850248 کپی شد مطالب مرتبط امام خمینی(ره)؛ رهبری که قدرت را ابزار خدمت به مردم میدانست اطعام علوی همزمان با عید غدیر در تربت جام با پذیرایی از ۶ هزار نفر روضه منوره رضوی در عید الله اکبر معطر به گلهای تازه میشود فقط یک ساعت مانده تا «مهمونی کیلومتری غدیر» در مشهد خیابان نخریسی مشهد در انتظار آغاز مهمونی کیلومتری غدیر برگزاری جشن ۲ کیلومتری غدیر در تربت حیدریه استقرار ایستگاه امداد رسانی هلال احمر در مهمونی غدیر مشهد گزارش خبرنگار مهر از مراسم مهمونی کیلومتری غدیر توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذا در جشن غدیر کاشمر برچسبها رژه موتوری مشهد مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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