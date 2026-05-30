والیبال زنان در انتظار چراغ سبز برای ناگویا؛ مأموریت دشوار بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهرماه به میزبانی ناگویا ژاپن برگزار می‌شود؛ رویدادی مهم که همواره یکی از اصلی‌ترین میدان‌های مدال‌آوری ورزش ایران به شمار می‌رود و این دوره نیز با سیاست کیفی‌سازی، تنها ورزشکاران و تیم‌هایی شانس حضور در کاروان اعزامی را خواهند داشت که امید جدی به کسب مدال یا ثبت نتایج قابل قبول داشته باشند. در این میان، یکی از تیم‌هایی که هنوز وضعیت نهایی آن برای حضور در ناگویا مشخص نشده تیم ملی والیبال زنان ایران است؛ تیمی که طی دو سال اخیر وارد پروژه‌ای بلندمدت برای تغییر نسل و نزدیک شدن به استانداردهای روز آسیا شده است.

فدراسیون والیبال ایران از دو سال قبل و در قالب طرح توسعه فدراسیون جهانی والیبال، همکاری با «لی دو هی» سرمربی کره‌ای را آغاز کرد تا پروژه بازسازی تیم ملی زنان و هدف‌گذاری برای حضور در لیگ ملت‌های زنان ۲۰۲۸ را کلید بزند. در همین راستا، تیم زنان ایران با نام «مهرگان نور» در مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا شرکت کرد اما شاگردان لی دو هی در نخستین مسابقه برابر نماینده تایلند شکست خوردند و خیلی زود از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

با این حال، فدراسیون والیبال همچنان امیدوار است روند آماده‌سازی این تیم در ماه‌های آینده به نتایج بهتری منجر شود تا نظر کمیته ملی المپیک برای اعزام این تیم تغییر کند. در حال حاضر، نگاه کمیته ملی المپیک نسبت به اعزام تیم ملی والیبال بانوان محتاطانه است و حضور این تیم در بازی‌های آسیایی مشروط به کسب برخی دستاوردها و نتایج امیدوارکننده در رقابت‌های پیش‌رو، به ویژه مسابقات جام زنان آسیا (AVC Cup) شده است؛ تورنمنتی که می‌تواند سرنوشت والیبال زنان برای حضور در ناگویا را مشخص کند.

تیم ملی والیبال زنان ایران این روزها در مسابقات باشگاه‌های آسیای مرکزی شرکت کردند و با تحمیل دومین شکست مقابل قزاقستان در فینال این مسابقات به مدال خوش رنگ طلا رسیدند. ملی‌پوشان والیبال پس از این مسابقات قرار است برای برگزاری اردویی یک هفته‌ای راهی فیلیپین شوند.

پس از آن، شاگردان لی دو هی باید در مسابقات ۱۱ روزه AVC Cup شرکت می‌کنند؛جام والیبال زنان آسیا از ۱۶ تا ۲۴ خرداد با حضور ۱۲ تیم به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود. رقابت‌هایی که برای والیبال زنان ایران اهمیت دوچندانی دارد، چرا که کسب نتایج مطلوب در این تورنمنت می‌تواند مسیر حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را هموار کند.

برنامه آماده‌سازی تیم ملی زنان تنها به این مسابقات ختم نمی‌شود و طبق برنامه، ملی‌پوشان پس از مسابقات جام زنان آسیا و کسب نتایج مطلوب، تیم راهی چین و سپس کره جنوبی می‌شود و در صورت حضور در کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی عازم ژاپن خواهد شد. این مسیر بسیار طولانی و فشرده است تا در نهایت به تحقق یک اتفاق تاریخی آن هم حضور تیم ملی والیبال زنان ایران در کاروان اعزامی بازی‌های آسیایی برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی ختم شود.