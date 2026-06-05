مبادله ۳۷۰ اسیر بین روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ۱۸۵ نظامی روس از قلمرو تحت کنترل کی یف بازگردانده شده و در مقابل ۱۸۵ اسیر اوکراینی تحویل داده شدند.
براساس اعلام این وزارتخانه، تبادل اسرای جنگی با اوکراین با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شد.
باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.
شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود.
وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.
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