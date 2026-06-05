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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

مبادله ۳۷۰ اسیر بین روسیه و اوکراین

مبادله ۳۷۰ اسیر بین روسیه و اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در چارچوب مذاکرات صلح اوکراین، ۳۷۰ اسیر بین مسکو و کی‌یف تبادل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ۱۸۵ نظامی روس از قلمرو تحت کنترل کی یف بازگردانده شده و در مقابل ۱۸۵ اسیر اوکراینی تحویل داده شدند.

براساس اعلام این وزارتخانه، تبادل اسرای جنگی با اوکراین با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شد.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

کد مطلب 6850993

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