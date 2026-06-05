مبادله ۳۷۰ اسیر بین روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ۱۸۵ نظامی روس از قلمرو تحت کنترل کی یف بازگردانده شده و در مقابل ۱۸۵ اسیر اوکراینی تحویل داده شدند.

براساس اعلام این وزارتخانه، تبادل اسرای جنگی با اوکراین با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شد.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.