به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در دیدار با زونگ پیوو، سفیر چین در تهران، ضمن تشریح ظرفیتهای مهارتی ایران، مجموعهای از پیشنهادها شامل بازسازی مرکز آموزشی اسدآباد و حمایت از تیم ملی مهارت در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ را مطرح کرد؛ پیشنهادهایی که با ابراز همدردی و وعده سفیر چین برای «پیگیری و انتقال درخواستها به پکن» همراه شد.
در این نشست که با هدف تعمیق مناسبات راهبردی دو کشور برگزار شد، معاون وزیر کار با اشاره به ظرفیتهای آموزشی ایران، پیشنهاد بازسازی مرکز آموزش فنیوحرفهای اسدآباد با مشارکت چین را به عنوان نمادی از دوستی دو ملت ارائه داد.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با تأکید بر لزوم حمایت مالی پکن از حضور تیم ملی مهارت ایران در مسابقات جهانی شانگهای ۲۰۲۶، تبدیل «مرکز تربیت مربی ایران» به هاب منطقهای آموزش در غرب آسیا با همکاریهای تکنولوژیک چین را راهکاری کلیدی برای توسعه زنجیره ارزش صنایع چینی در منطقه برشمرد.
در مقابل، زونگ پیوو، سفیر چین ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای حادثه اسدآباد و استقبال از رویکرد تخصصی ایران، «دیپلماسی مهارت» را بستری مطمئن برای روابط بلندمدت دانست.
وی با تأکید بر اینکه پکن از ابتکارات توسعهای استقبال میکند، قول داد درخواستهای مطرح شده در حوزههای مالی، تسهیلات ویزا و پروژههای مشترک را بهدقت به پکن منتقل و از طریق مجاری دیپلماتیک پیگیری نماید تا جزئیات عملیاتی این همکاریها در مراحل آتی بررسی و نهایی شود.
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