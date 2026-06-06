نخودی طلایی شد/ رحمانی به مدال برنز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای رده بندی و فینال ۳ وزن اول رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی امروز در شهر اولان باتور مغولستان برگزار شد که در پایان روز نخست در وزن ۸۶ کیلوگرم محمد نخودی به مدال طلا و ابوالفضل رحمانی به مدال برنز رسید.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی در دور اول ۱۰ بر صفر بیامبادورج بات اردین از مغولستان را شکست داد. وی در دور دوم ۱۰ بر صفر آرین از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ مالک شاوایف از قرقیزستان را شکست داد و به فینال رسید. در دیدار نهایی ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان بر روی تشک حاضر نشد و محمد نخودی صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب عظمت دولت بیکوف دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار نهایی به جدول شانس مجدد بازگشت. رحمانی در ادامه ۸ بر ۶ بکزات آمانگالی از قزاقستان را شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی پونیت از هند را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.