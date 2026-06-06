به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری رویداد ملی صنایع خلاق (مانوین) که به میزبانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برگزار شد، با اعلام آمادگی کامل برای همکاری در این رویداد، اظهار کرد: با تمام انرژی و توان برای همکاری آماده هستیم و این رویدادها میتوانند فرصتهایی برای نزدیکتر شدن مردم به یکدیگر و ایجاد فرصتهای جدید برای کشور باشند.
وی با اشاره به اهمیت خلاقیت و نوآوری افزود: خلاقیت و نوآوری باید ۳ ویژگی اصلی داشته باشند؛ نخست آنکه مولد و تولیدمحور باشند. ما باید به جای اتکا به رانت، توزیع پول و رویکردهای غیرمولد، به سمت خلق ثروت، خلق ارزش و تقویت تولید حرکت کنیم.
حسینزاده ادامه داد: ویژگی دوم، تداوم است. فعالیتها نباید فصلی و مقطعی باشند یا صرفاً به برگزاری یک همایش محدود شوند، بلکه باید استمرار داشته باشند و از ظرفیتهای ایجادشده حمایت شود تا به کانونهای توسعه در مناطق مختلف تبدیل شوند.
وی، بازآفرینی را سومین ویژگی عنوان و تصریح کرد: خلاقیت و نوآوری باید بتوانند بازار ایجاد کنند و زمینه شکلگیری توانمندسازی واقعی را فراهم آورند.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر ضرورت همافزایی در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همافزایی، همکاری و کنار هم بودن نیاز داریم و همه بخشها، فارغ از حوزه فعالیت خود، باید در کنار یکدیگر برای پیشرفت کشور تلاش کنند.
حسینزاده با اشاره به همراهی مردم در شرایط اخیر افزود: رئیسجمهور همواره تأکید دارد که آفتاب هر روز از مشرق طلوع نمیکند، بلکه از قلب ملت ایران طلوع میکند و همراهی مردم در این ایام نشان داد که باید با ایجاد فضاهای نشاطآور، فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، قدردان این سرمایه اجتماعی باشیم.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین با اشاره به برگزاری برنامههای مرتبط با روز ملی روستا در مهرماه گفت: هر ساله از ۱۵ تا حدود ۲۰ مهرماه برنامههای مرتبط با روز ملی روستا برگزار میشود و لازم است هماهنگیهایی صورت گیرد تا همپوشانی میان برنامهها ایجاد نشود و بتوان از ظرفیت دستگاههای مختلف از جمله معاونت علمی، وزارت علوم و سایر نهادها برای همافزایی بیشتر استفاده کرد.
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