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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

درخواست ۴۵۰۰ عضو دانشگاه بلژیک برای قطع همکاری با رژیم صهیونیستی

درخواست ۴۵۰۰ عضو دانشگاه بلژیک برای قطع همکاری با رژیم صهیونیستی

۴۵۰۰ عضو دانشگاه بلژیک با انتشار نامه ای سرگشاده، خواستار قطع همکاری های دانشگاهی با رژیم صهیونیستی به دلیل اشغال، آپارتاید، خشونت جمعی و نسل‌کشی این رژیم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز بروکسل، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دانشجو و کارمند دانشگاه، از جمله هزار و ۱۰۰ استاد، از دانشگاه‌ ها و کالج‌ های بلژیک خواسته‌ اند تا روابط دانشگاهی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند.

این درخواست در نامه‌ای سرگشاده و توسط دانشگاهیان، دانشجویان و چهره‌های عمومی، از جمله فیلسوف اسلاوی ژیژک، روزنامه‌نگار رودی ورانکس و نویسنده ایش آیت هامو امضا شده و مطرح گردید.

درخواست مذکور پس از تصمیم دانشگاه آنتورپ، دانشگاه گنت و دانشگاه وریج بروکسل برای اعطای دکترای افتخاری در ماه آوریل به فرانچسکا آلبانیز و پروفسور نورا عرکات مطرح شد.

در این نامه آمده است: با این کار، دانشگاه‌ها تعهد خود را به حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و مسئولیت‌ پذیری نهادی در مواجهه با اشغال، آپارتاید، خشونت جمعی و نسل‌کشی اسراییل نشان می‌دهند. اما تاریخ تنها با مراسم نوشته نمی‌شود. اکنون که تشویق‌ها کم‌رنگ شده‌اند، دیگر نمی‌توان پیامدهای ادای احترام به آلبانیز و عرکات را نادیده گرفت.

این گروه خواستار قطع فوری تمام همکاری‌های دانشگاهی با رژیم صهیونیستی و «توقف فوری همکاری‌های جدید» است.

آنها همچنین خواستار فسخ قراردادها با شرکت‌هایی از جمله دل، توا و مایکروسافت هستند.

کد مطلب 6852028

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