درخواست ۴۵۰۰ عضو دانشگاه بلژیک برای قطع همکاری با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز بروکسل، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دانشجو و کارمند دانشگاه، از جمله هزار و ۱۰۰ استاد، از دانشگاه ها و کالج های بلژیک خواسته اند تا روابط دانشگاهی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند.
این درخواست در نامهای سرگشاده و توسط دانشگاهیان، دانشجویان و چهرههای عمومی، از جمله فیلسوف اسلاوی ژیژک، روزنامهنگار رودی ورانکس و نویسنده ایش آیت هامو امضا شده و مطرح گردید.
درخواست مذکور پس از تصمیم دانشگاه آنتورپ، دانشگاه گنت و دانشگاه وریج بروکسل برای اعطای دکترای افتخاری در ماه آوریل به فرانچسکا آلبانیز و پروفسور نورا عرکات مطرح شد.
در این نامه آمده است: با این کار، دانشگاهها تعهد خود را به حقوق بینالملل، حقوق بشر و مسئولیت پذیری نهادی در مواجهه با اشغال، آپارتاید، خشونت جمعی و نسلکشی اسراییل نشان میدهند. اما تاریخ تنها با مراسم نوشته نمیشود. اکنون که تشویقها کمرنگ شدهاند، دیگر نمیتوان پیامدهای ادای احترام به آلبانیز و عرکات را نادیده گرفت.
این گروه خواستار قطع فوری تمام همکاریهای دانشگاهی با رژیم صهیونیستی و «توقف فوری همکاریهای جدید» است.
آنها همچنین خواستار فسخ قراردادها با شرکتهایی از جمله دل، توا و مایکروسافت هستند.
نظر شما