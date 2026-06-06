رایزنی با بلاروس، هند و قرقیزستان برای تقویت روابط اقتصادی و صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با معاون وزیر صنعت جمهوری بلاروس، بر توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای صنعت، تجارت، حملونقل، لجستیک و تولیدات مشترک تأکید کرد.
در این دیدار، طرفین با اشاره به روابط رو به گسترش اقتصادی میان دو کشور، بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری و شناسایی ظرفیتهای جدید همکاری در بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی تأکید کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توانمندیهای صنعتی دو کشور، همکاری در زمینه تأمین ماشینآلات معدنی را از محورهای مهم همکاری مشترک برشمرد و خواستار گسترش تعاملات میان شرکتهای فعال این حوزه شد.
در ادامه این نشست، موضوع تولید مشترک تراکتور در ایران مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و صنعتی موجود برای توسعه همکاری در این بخش تأکید کردند. همچنین زمینههای همکاری برای تولید مشترک اتوبوسهای شهری و بینشهری و کامیون با مشارکت شرکتهای دو کشور مورد گفتگو قرار گرفت.
وزیر صمت توسعه زیرساختهای حملونقل و تسهیل ارتباطات میان فعالان اقتصادی را از الزامات گسترش روابط اقتصادی دانست و بر ضرورت برقراری خطوط هوایی مستقیم میان ایران و بلاروس و همچنین تسهیل فرآیند صدور ویزا برای تجار و شهروندان دو کشور تأکید کرد.
در بخش دیگری از این دیدار، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای صادرات تجهیزات پزشکی، دارو و محصولات حوزه سلامت به بلاروس اعلام شد و دو طرف بر توسعه همکاریها در این بخش تأکید کردند.
همچنین توسعه همکاریهای لجستیکی و بهرهگیری از ظرفیتهای کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب به عنوان یکی از محورهای مهم همکاریهای مشترک مورد تأکید قرار گرفت. طرفین استفاده از این مسیر راهبردی را زمینهای مؤثر برای تسهیل تجارت، کاهش هزینههای حملونقل و افزایش مبادلات اقتصادی میان دو کشور و منطقه ارزیابی کردند.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم رایزنیها، پیگیری توافقات و تقویت همکاریهای مشترک در حوزههای صنعتی، تجاری و حملونقل به منظور ارتقای سطح روابط اقتصادی ایران و بلاروس تأکید کردند.
تأکید ایران و هند بر توسعه همکاریهای اقتصادی و تسهیل روابط تجاری
همچنین اتابک در دیدار با وزیر صنایع سنگین جمهوری هند، بر گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان دو کشور تأکید کرد. در این دیدار، طرفین با اشاره به ظرفیتهای گسترده موجود در روابط اقتصادی ایران و هند، راهکارهای توسعه همکاریهای دوجانبه و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار با تأکید بر اهمیت تقویت سازوکارهای همکاری مشترک، خواستار برگزاری هرچه سریعتر نشست کارگروه مشترک تجاری دو کشور شد و این نشست را بستری مناسب برای پیگیری توافقات، شناسایی فرصتهای جدید همکاری و افزایش حجم مبادلات اقتصادی دانست.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل در صدور روادید تجاری برای فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت تسهیل تردد تجار و سرمایهگذاران میتواند نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و افزایش تعاملات بخش خصوصی ایفا کند.
وزیر صمت در ادامه با اشاره به اهمیت سرمایهگذاریهای مشترک، بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات سرمایهگذاری طرف هندی در ایران تأکید کرد و خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای اجرای پروژههای مشترک و توسعه همکاریهای اقتصادی بلندمدت شد.
در بخش دیگری از این دیدار، توسعه شبکه پروازی مستقیم میان شهرهای اصلی ایران و هند مورد تأکید قرار گرفت. طرفین بر این باور بودند که افزایش پروازهای مستقیم و ایجاد توازن در روابط هوایی دو کشور میتواند زمینهساز توسعه گردشگری، تسهیل سفرهای تجاری و گسترش همکاریهای اقتصادی و فرهنگی باشد.
دو طرف همچنین بر تداوم رایزنیها و تقویت همکاریهای مشترک در حوزههای مختلف اقتصادی و تجاری تأکید کرده و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود برای ارتقای سطح روابط ایران و هند توافق کردند.
توسعه همکاریهای اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران و قرقیزستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران همچنین ر دیدار با وزیر اقتصاد و بازرگانی قرقیزستان، بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای تجارت، سرمایهگذاری، حملونقل، معدن، خدمات فنی و مهندسی و سلامت تأکید کرد. در این دیدار، طرفین با اشاره به ظرفیتهای گسترده موجود در روابط اقتصادی دو کشور، بر ضرورت افزایش حجم و تنوع مبادلات تجاری، توسعه همکاریها در چارچوب پیمانهای منطقهای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای و همچنین تقویت تبادل هیأتهای تجاری و برگزاری نمایشگاههای تخصصی مشترک تأکید کردند.
اتابک در این دیدار با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل و ترانزیت، برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور، کاهش هزینههای ترانزیتی و تکمیل کریدورهای منطقهای را از اولویتهای همکاری مشترک برشمرد. وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای پروژه ریلی و طرح «یک کمربند، یک جاده» در راستای توسعه تجارت منطقهای تأکید کرد.
در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف بر لزوم رفع موانع بانکی و مالی، توسعه روابط کارگزاری بانکی، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تشکیل کمیته مشترک بانکی و بررسی سازوکارهای نوین مالی از جمله صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تأکید کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین آمادگی ایران را برای توسعه همکاریها در بخشهای صنعتی و معدنی اعلام کرد و از ظرفیت شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژههای صنعتی، ارائه خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش فنی، توسعه شهرکهای صنعتی و مشارکت در پروژههای معدنی قرقیزستان خبر داد. در این چارچوب، بر ضرورت تبادل اطلاعات تخصصی در حوزه معادن و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک تأکید شد.
در حوزه سرمایهگذاری نیز طرفین بر توسعه همکاری میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو کشور، جذب سرمایهگذاران، ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک بهویژه در صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی و تجاری تأکید کردند.
وزیر صمت با اشاره به توانمندیهای کشور در حوزه سلامت، بر توسعه همکاریهای پزشکی، گسترش گردشگری سلامت و ایجاد مراکز درمانی و سلامت مشترک در قرقیزستان تأکید کرد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم رایزنیها، پیگیری توافقات و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان تأکید کردند.
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