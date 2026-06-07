به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شلوبکوف در یک انجمن اقتصادی در سن پترزبورگ گفت: «خبر خوب این است که چنین سیستمی قبلاً ایجاد شده است. ماهوارهها هماکنون به فضا فرستاده شدهاند. ما در هفتههای آینده آزمایش را آغاز میکنیم و همانطور که قول دادیم، از سال ۲۰۲۷ بهطور تجاری فعالیت خواهیم کرد.»
برخی کارشناسان نظامی، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و دیگر مناطق صنعتی روسیه در ماههای اخیر را تا حدی به قابلیتهای نسل جدید پهپادهای هوش مصنوعی اوکراینی نسبت دادهاند که میتوانند به شبکه اینترنت استارلینک متصل شوند. این پهپادها نسبت به پارازیت مقاوم هستند.
اوکراین در ژانویه اعلام کرد روسیه از پایانههای استارلینک برای هدایت پهپادهایش در مناطق این کشور استفاده میکند و در حال همکاری با استارلینک است تا این روند را متوقف کند.
شرکت روسی Bureau ۱۴۴۰، بخشی از «Iks هلدینگ»، در ماه مارس اعلام کرد که ۱۶ ماهواره Rassvet را به فضا پرتاب کرده و تصمیم دارد طی چند سال تعداد آنها را به ۹۰۰ دستگاه برساند. هماکنون اسپیساکس بیش از ۱۰ هزار ماهواره در مدار زمین دارد.
استارلینک در روسیه ممنوع است و استفاده از تجهیزات آن مشمول جریمه میشود.
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