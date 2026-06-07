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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲۹۷۱ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲۹۷۱ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدا از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به ۷۲ هزار و ۹۷۱ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز یکشنبه، ۷ ژوئن ۲۰۲۶ در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۰ شهید و ۳۶ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است.

این وزارتخانه تاکید کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط میدانی و محدودیت‌های موجود، تاکنون قادر به دسترسی به آنان نشده‌اند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۶۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین در این مدت، پیکر ۷۸۲ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که آمار کلی قربانیان از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به ۷۲ هزار و ۹۷۱ شهید و ۱۷۳ هزار و ۱۲۸ زخمی رسیده است.

کد مطلب 6852805

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