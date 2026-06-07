شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲۹۷۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز یکشنبه، ۷ ژوئن ۲۰۲۶ در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۰ شهید و ۳۶ زخمی به بیمارستانهای این منطقه منتقل شده است.
این وزارتخانه تاکید کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط میدانی و محدودیتهای موجود، تاکنون قادر به دسترسی به آنان نشدهاند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز اجرای توافق آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۶۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنین در این مدت، پیکر ۷۸۲ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که آمار کلی قربانیان از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به ۷۲ هزار و ۹۷۱ شهید و ۱۷۳ هزار و ۱۲۸ زخمی رسیده است.
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