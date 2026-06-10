دلیل قهر مخاطب با نمایش ایرانی چیست؟؛ از پرداخت کرایه عوامل ناتوانم!

محمود موسوی کارگردان نمایش «سندباد و فیروز» که این شب‌ها در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فضای داستانی نمایش گفت: نمایش اشاره به درون انسان و خودخواهی او دارد. همه چیز وسیله‌ای برای رسیدن به کمال است و به همان اندازه نیز برای از بین بردن اوست. اگر به سمت نور حرکت کنید در نهایت به نور می‌رسید و اگر به ظلمت بنگرید به ظلمت می‌رسید.

وی با اشاره به شیوه اجرایی این اثر افزود: شیوه اجرایی نمایش بر مبنای نمایش ایرانی و با استفاده از نمادگرایی شکل گرفته است. از تخت حوضی به صورت نمادین، از سایه‌بازی و سازهای ایرانی استفاده شده است. تمامی صداها و اصوات نمایش از ۴۰ ساز ایرانی شنیده می‌شود.

این کارگردان با اشاره به زمان آغاز اجرای این اثر اظهار کرد: تمرینات نمایش ما در دوران جنگ تحمیلی ۴۰ روزه آغاز شد. دلیلش حفظ روحیه مردم در شرایط جنگی بود و هدف ما از حضور روی صحنه تلطیف فضای روانی مردم در جنگ است.

موسوی ضمن اشاره به اقبال اندک چند ساله مخاطب نسبت به نمایش ایرانی، درباره رویکرد این اثر گفت: دلیل قهر مخاطب با آثار نمایشی ایرانی، استفاده نامتناسب از شخصیت‌هایی مانند سیاه است. به دلیل استفاده نادرست از این شخصیت‌ها و جنس شوخی‌هایی که مناسب نمایش ایرانی نیست، مخاطب دید نادرستی نسبت به نمایش ایرانی پیدا کرده است. تمام تلاش خود را کردیم که عرفان شرق را در نمایش ایرانی بیاوریم. ما از شخصیت «سندباد» استفاده کردیم، آخرین و شاید تنها باری که از این شخصیت استفاده شده است، توسط آقای بیضایی در «سندبادنامه» بوده است.

وی درباره شرایط تولید این اثر گفت: بدون حمایت مالی از هیچ ارگان و نهادی و بدون تهیه‌کننده با حدود ۳۰ نفر از عوامل روی صحنه می‌رویم و همه این افراد به این امید آمده‌اند که بتوانیم درآمدزایی هم کنیم، اما هیچ حمایتی صورت نگرفته است. من آدم معتقدی هستم و قاطع می‌گویم که ما جزو دسته مقاومت در طی جنگ و شرایط سخت هستیم. با قیمت بلیت حداقلی روی صحنه رفتیم برای مردمی که عاشق تئاتر هستند. فکر می‌کنم اولین گروهی هستیم که در نمایش تخت حوضی از عرفان شرقی استفاده کردیم.

موسوی ادامه داد: تاکنون از هیچ نهادی هیچ کمک هزینه‌ای به گروه تعقل نگرفته است. ما از مدیران اداره کل هنرهای نمایشی و دیگر مدیران درخواست کردیم که نمایش را ببینند تا دریابند که می‌شود کار کرد و به اعتقادات صدمه‌ای نزد و ساختارها را نشکست.

وی در پایان عنوان کرد: واقعا اگر بخواهیم از کسانی که برای سرزمین‌شان مقاومت کردند، صحبت کنیم، باید تئاتری‌ها را هم که در این شرایط در حال کار کردن هستند جزو این دسته به حساب بیاوریم. معتقدم هنرمندان تئاتری که در این شرایط سخت کار می کنند تفاوت چندانی با دوستان هلال احمر ندارند. ما هم مانند دوستان هلال احمر نیاز به حمایت داریم. متاسفانه هیچ ارگان و نهادی برای حمایت از تئاتر دست بلند نکرده است، حتی هیچ ارگانی حاضر به حضور کارمندان خود برای دیدن نمایش به صورت جمعی آن هم با قیمت نازل بلیت این نمایش نشده است. من اکنون شرمنده گروه خود هستم که حتی از پرداخت کرایه تاکسی عوامل نمایش ناتوانم. آنها از من چیزی نخواستند و در این شرایط با من همراه شدند، اما در نهایت نیاز به حمایت داریم تا کمرمان نشکند.

نمایش «سندباد و فیروز» به نویسندگی دانیال تفرشی و کارگردانی محمود موسوی از ۳۱ اردیبشهت در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته است.

سعود ‌مهرابی، حمیدرضا ‌جهانگیری، دانیال ‌تفرشی، علی آتشانی، علیرضا ‌ذوالفقاری، روجا ‌پوستی، مژگان ‌آمری، ضحا ‌طلائی، مهیاس حسین زاده، دریا ‌فخیم، مهرناز ‌عدمی، پرند ‌اکبری، سارا ‌قائم ‌مقامی، سمیه باباوند، هلن ‌سرگزی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.