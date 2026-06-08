خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس و حملات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت، شب گذشته حملات موشکی سنگینی را علیه مواضع نظامی این رژیم در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با وجود تهدیدات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم پاسخگویی به حملات هشدار گونه ایران، برخی مواضع نظامی و زیرساخت‌های انرژی را هدف حمله قرار داد که این حملات با واکنش نیروهای مسلح ایران و آغاز عملیات نصر علیه رژیم صهیونیستی همراه شد.

یمن: اراضی اشغالی را هدف قرار دادیم؛ اعلام ممنوعیت کامل دریانوردی اسرائیل

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد، در جریان حمله موشکی این کشور علیه اهداف مهم در یافای اشغالی این نقاط مورد اصابت قرار گرفتند.

وی اضافه کرد، ما اعمال ممنوعیت کامل دریانوردی علیه دشمن صهیونیستی در دریای سرخ را اعلام می کنیم. هر گونه تحرکی از سوی صهیونیست ها به عنوان اهداف نظامی برای نیروهای یمنی محسوب می شود.

سریع بیان کرد، با تشدید تنش مقابله به مثل می کنیم. شدت عملیات ما در سایه مختصات نبرد و هماهنگی با محور جهاد و مقاومت افزایش پیدا خواهد کرد. بر حق ملتمان و ملت های آزاده برای رویارویی با تجاوزات صهیونیستی آمریکایی تاکید داریم. عملیات ما تا زمان تداوم تجاوزات، ادامه خواهد داشت و در برابر محاصره ظالمانه علیه ملتمان و ملت های محور مقاومت و جهاد دست بسته نخواهیم ماند.

جنبش مجاهدین: پاسخ ایران معادلات تازه‌ای در برابر تل آویو ایجاد کرد

جنبش مجاهدین فلسطین با استقبال از پاسخ موشکی ایران به تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان و نقض مکرر آتش بس اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به تجاوز وحشیانه به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شد و جلوه‌ای از همبستگی و هم‌افزایی امت اسلامی را نشان داد.

این جنبش تاکید کرد که پاسخ امروز ایران، معادلات تازه‌ای را در میدان تحمیل کرده است؛ معادلاتی که بر مقابله آشکار و سریع با زورگویی و تکبر صهیونیستی و آمریکایی در منطقه استوار است.

در بیانیه جنبش مجاهدین فلسطین آمده است که دشمن صهیونیستی سرچشمه فساد و شرارت در منطقه است و مقابله با آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بازگرداندن ثبات و وحدت منطقه به شمار می‌رود.

این جنبش همچنین از ملت‌های امت اسلامی و نیروهای فعال آن خواست در برابر عربده‌کشی صهیونیستی و سلطه‌جویی آمریکا صفی واحد تشکیل دهند؛ چرا که طرح‌های آنان همه امت را هدف قرار داده است.

اعمال محدودیت‌های جدید در فرودگاه بن گوریون

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که همزمان با آغاز مرحله جدید عملیات موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی خواستار اعمال محدودیت‌های جدید در فعالیت‌های فرودگاه بن گوریون واقع در شرق سرزمین‌های اشغالی شده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که همزمان با ادامه حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی، اوضاع امنیتی فرودگاه بن گوریون در شرق تل آویو به زودی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همچنین شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که در پی تحولات امنیتی و حملات موشکی ایران، تمام فعالیت‌ها و تجمعات در سراسر اراضی اشغالی لغو شده و مؤسسات آموزشی نیز تعطیل شده‌اند.

نیروهای مسلح یمن تا ساعتی دیگر بیانیه مهمی صادر می‌کند

پایگاه خبری المسیره اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن از صدور بیانیه مهمی از سوی این نیروها تا ساعات آینده خبر دادند.

احتمال می‌رود این بیانیه مربوط به مشارکت این نیروها در حمله موشکی به سرزمین‌های اشغالی همراه با جمهوری اسلامی ایران باشد که بنا به ادعای رسانه های صهیونیستی طی ساعات اخیر روی داده است.

رسانه های عبری زبان ساعتی پیش مدعی شدند که یک فروند موشک از سمت یمن به سوی اراضی اشغالی شلیک شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که این موشک از سمت یمن شلیک شده است. رسانه های مذکور اضافه کردند موشک یمنی به سوی منطقه مرکزی اراضی اشغالی پرتاب شده است.

ویرانی های ناشی از حملات موشکی ایران در سرزمین های اشغالی

رسانه های عربی تصاویر ویرانی های برجای مانده در اراضی اشغالی بر اثر حملات موشکی ایران را منتشر کردند.

شهرک اشغالی ایتمار بر اثر اصابت یک موشک ایرانی شاهد برجای ماندن ویرانی های قابل توجهی بوده است.

لازم به ذکر است که حملات موشکی ایران در واکنش به نقض آتش بس و تجاوزات دشمن علیه اراضی اشغالی از شب گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد.

کریس مورفی: این جنگ برای ترامپ تحقیر آمیز بود

کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا گفت، این جنگ برای ترامپ و به صورت کلی قدرت آمریکا تحقیرآمیز بود.

وی اضافه کرد، زمانی که ترامپ می گوید با نتانیاهو تماس می گیرد و از او می خواهد پاسخ حمله ایران را ندهد ولی نتانیاهو این کار را طی چند ساعت می کند توهین تشدید می شود.

مورفی بیان کرد، ترامپ به صورت کامل مدیریت این جنگ را از مدت ها پیش از دست داده است.

وی گفت، با آغاز مجدد یک جنگ فراگیر به صورت فاجعه بار اغراق در مورد میزان بی کفایتی فاحش او دشوار نخواهد بود.

ادعای مسئول آمریکایی: در حمله اسرائیل به ایران مشارکت نداشتیم

آکسیوس به نقل از یک مسئول نظامی آمریکایی ادعا کرد، ارتش این کشور در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت نداشته است.

پیشتر ترامپ مدعی شده بود که در تماس با نتانیاهو از وی می خواهد به واکنش موشکی ایران در قبال نقض آتش بس پاسخ ندهد اما منابع صهیونیست از تجاوز این رژیم علیه کشورمان خبر دادند.

واکنش رسانه‌های آمریکایی به تحولات شب گذشته در منطقه

خبرنگار المیادین در آمریکا گزارش داد، رسانه های آمریکایی معتقدند تحولات اخیر، روند مذاکرات با ایران را در معرض آزمایش قرار می دهد.

وی اضافه کرد، این رسانه ها تاکید دارند تحولات اخیر بعد از سخنان امیدوار کننده ترامپ در خصوص مذاکرات اوضاع را پیچیده تر می کند. سکوت کاخ سفید درباره تحولات اخیر و حمله به ایران سؤال برانگیز است.

رسانه های آمریکایی اضافه کردند، سؤالات زیادی در خصوص میزان صحت اطلاعات درز یافته به این رسانه ها در خصوص گفتگوی ترامپ با نتانیاهو مطرح شده است. ترامپ مخالفت خود را با حمله اسرائیل به ایران اعلام کرده و به نتانیاهو گفته که من تصمیم می گیرم.

این در حالی است که با وجود ادعای واشنگتن در این خصوص، رژیم صهیونیستی حملاتی را طی ساعات گذشته علیه ایران انجام داده است.

یسرائیل هیوم: حمله به ایران با آمریکا هماهنگ شده بود

در حالی که آکسیوس به نقل از یک مسئول نظامی آمریکایی ادعا کرد، ارتش این کشور در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت نداشته است روزنامه عبری زبان یسرائیل هیوم به نقل از یک منبع گزارش داد، رژیم صهیونیستی تجاوز خود را علیه ایران با آمریکا هماهنگ کرده است.

سایت صهیونیستی والا نیز مدعی شد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰ نقطه از جمله سامانه های پدافند هوایی و موشک های بالستیک ایران را هدف قرار داده است.

اصابت موشک‌های ایرانی به مناطقی از اراضی اشغالی

رسانه های صهیونیستی گزارش دادند، یک موشک ایرانی به یک سایت نظامی در کرانه باختری اصابت کرده است.

منابع محلی نیز از اصابت یک موشک ایرانی به شهرک اشغالی ایتمار در نابلس خبر دادند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از اصابت موشک ها و ترکش ها به مناطق بیت شیمش واقع در غرب قدس اشغالی و شهر بئر السبع در نقب خبر داد.