به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن‌بخش در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی برگزاری ایران اکسپو ۲۰۲۶ با اشاره به جایگاه نمایشگاه ایران اکسپو در عرصه تجارت کشور گفت: این نمایشگاه طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تجاری ایران شناخته شده و با رویکردی متفاوت از سایر نمایشگاه‌ها، بستری برای ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی داخلی و تجار و بازرگانان خارجی فراهم کرده است.

روشن‌بخش افزود: سازمان توسعه تجارت ایران در این رویداد تلاش می‌کند با دعوت از شرکت‌ها، تجار و هیئت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف، زمینه هم‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی کشور را فراهم کند.

به گفته وی، هرچند در سال‌های ابتدایی برگزاری نمایشگاه برخی کاستی‌ها و نواقص وجود داشت، اما این رویداد هر سال با بهبود فرآیندها و افزایش تعداد مهمانان خارجی همراه بوده است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حضور گسترده هیئت‌های تجاری از کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای آفریقایی در دوره گذشته نمایشگاه گفت: بسیاری از این دیدارها به توسعه همکاری‌های اقتصادی و انعقاد قراردادهای تجاری منجر شده است. البته سازمان توسعه تجارت مستقیماً در قراردادهای تجاری ورود نمی‌کند و نقش آن ایجاد بستر مناسب برای ارتباط و مذاکره میان طرفین است.

وی مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌های تخصصی و صادرکنندگان را یکی از محورهای مهم برگزاری دوره هشتم نمایشگاه عنوان کرد و افزود: انجمن‌ها و تشکل‌هایی که بازارهای هدف مشخصی را شناسایی کرده‌اند، می‌توانند در فرآیند دعوت از مهمانان خارجی نقش‌آفرینی کنند و سازمان توسعه تجارت نیز آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را دارد.

او در ادامه به برنامه‌ریزی‌های جدید برای مدیریت بهتر حضور هیئت‌های خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های سال گذشته، ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و جلسات هیئت‌های تجاری بود. امسال با بهره‌گیری از یک سامانه و اپلیکیشن تخصصی، تمامی برنامه‌ها، جلسات و زمان‌بندی‌ها به صورت دقیق در اختیار مهمانان قرار خواهد گرفت تا امکان بهره‌برداری حداکثری از فرصت حضور آنان در ایران فراهم شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: برای کاهش مشکلات تردد و مدیریت بهتر جلسات، بخشی از نشست‌های تجاری و مذاکرات B۲B در محل هتل‌های محل اقامت مهمانان برگزار خواهد شد تا ضمن صرفه‌جویی در زمان، بهره‌وری برنامه‌های نمایشگاه نیز افزایش یابد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد هشتمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت گسترده فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش همکاری‌های تجاری کشور را بیش از پیش فراهم کند.