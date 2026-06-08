به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان سمنان در فرمانداری این شهرستان بیان داشت: شهرستان سمنان از ظرفیتهای مناسب تولیدی و صنعتی برخوردار است و حفظ اشتغال موجود و حمایت از نیروی کار باید همواره مورد توجه کارفرمایان و دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات افزود: اعتبارات و تسهیلات پیشبینیشده برای حمایت از تولید باید با هماهنگی بیشتر و تسهیل فرآیندهای موجود، در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید فراهم شود.
فرماندار سمنان با اشاره به موضوع تأمین مواد اولیه بیان کرد: تأمین مواد اولیه از ظرفیتهای داخل استان در اولویت قرار دارد و در مواردی که نیاز به تأمین از خارج استان وجود دارد، باید برنامهریزی لازم انجام شود تا روند تولید با کمترین اختلال ادامه یابد.
صمیمیان با اشاره به وضعیت برق واحدهای تولیدی گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستور کار قرار دارد و برنامهریزی شده است تا بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز واحدهای صنعتی از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود.
وی با اشاره به مشکل پرداخت مالیات و عوارض واحدهایی که دفاتر مرکزی آنها در تهران مستقر است، خاطرنشان کرد: همواره مورد تأکید بوده است که درآمدهای حاصل از فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در سمنان باید در مسیر توسعه همین شهرستان هزینه شود و لازم است برای جلسات آینده راهکارهای مشخصی در این زمینه ارائه گردد.
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