افزایش دما از اوایل هفته آینده در کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس تحلیل و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان کهگیلویه و بویراحمد عمدتاً صاف خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع غبار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای امروز و فردا نسبت به روزهای گذشته کاهش نسبی دما مورد انتظار است، اما از اوایل هفته آینده دمای هوا به تدریج افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای آینده تصریح کرد: آسمان مناطق سردسیری و گرمسیری استان در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه صاف تا کمی ابری همراه با افزایش گاه‌به‌گاه وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کرمی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، لیشتر با ثبت دمای ۴۶.۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و یاسوج با کمینه دمای ۱۴.۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد بوده‌اند.

وی از شهروندان خواست با توجه به افزایش تدریجی دما در روزهای آینده، نسبت به مدیریت مصرف آب و برق و همچنین رعایت توصیه‌های ایمنی در ساعات گرم روز توجه ویژه داشته باشند.