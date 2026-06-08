به گزارش خبرگزاری مهر، جنیفر جیکوبز (Jennifer JJacobs) گزارشگر ارشد سی بی اس در کاخ سفید در پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس ادعا کرد: به گفته یک مقام آمریکایی، ارتش آمریکا در حملات اسرائیل علیه ایران که اولین حمله از زمان برقراری آتش‌ بس بود، شرکت نکرد!

گزارشگر ارشد سی بی اس در کاخ سفید در این باره ادامه داد: دولت ترامپ هیچ اقدام دفاعی برای محافظت از اسرائیل در برابر موشک‌ های ایرانی انجام نداد.

گفتنی است که رسانه های عبری زبان پیشتر تاکید کردند: گزارش های اولیه حاکی از اصابت یک موشک به الکریوت واقع در شمال حیفای اشغالی است.

همچنین گزارش شده بود که صدای چندین انفجار شدید در فلسطین اشغالی بعد از رسیدن موشک های ایرانی شنیده شده است.

منابع صهیونیست اعلام کردند شلیک ۶ موشک به سمت شمال فلسطین اشغالی و تل آویو گزارش شده است.

قدس نیز گزارش داد: موشک ایرانی که دقایقی قبل به تل آویو رسید یک موشک بارشی بوده که باعث انفجارهای مهیب شده است.