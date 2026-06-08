رگبار باران و تگرگ در خراسان رضوی؛ حداقل دمای مشهد به ۱۷درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضاییپور اظهار کرد: در حال حاضر از شهرستان سرخس پدیده گردوغبار ثبت و گزارش شده است، البته انتظار میرود این وضعیت تا روز چهارشنبه ادامه داشته باشد. باز هم باید شاهد وزش باد شدید همراه با گردوغبار و گردوخاک، کاهش کیفیت هوا با احتمال بروز خسارت باشیم که در برخی از ساعات کیفیت هوا حتی در مشهد مقدس نیز در شرایط ناسالم قرار میگیرد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: با توجه به جهت جریانات انتقال ذرات به سایر نواحی از جمله نواحی مرکزی استان وجود دارد. طی این مدت در نواحی شمالی استان رگبار باران و رعدوبرق همراه با رخداد تگرگ پیشبینی شده است.
وی گفت: با توجه به رگباری بودن بارشها احتمال سیلابی شدن مسیلها وجود دارد که در این خصوص هشدار سطح زرد روز گذشته، ۱۷ خرداد ماه صادر شده است.
رضاییپور اظهار کرد: روز گذشته، روز گرمی را در سطح استان سپری کردیم، اما امروز دما حدود ۵ درجه کاهش مییابد و کمی از گرمای هوا کاسته میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان فریمان و قوچان با ۱۳ درجه خنکترین و سرخس با ۳۹ درجه گرمترین نقاط استان بودهاند. دمای مشهد نیز دیروز به ۳۱ درجه رسید و حداقل دمای دیشب ۱۶ درجه بود. برای امروز مشهد، حداکثر دمای امروز ۲۹ و حداقل دما ۱۷ درجه پیشبینی شده است.
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