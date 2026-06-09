به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید بزرگ مباهله، ستاد مردمی عید غدیر و مباهله استان فارس از برگزاری شادپیمایی مردمی این مناسبت مذهبی در شیراز خبر داد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰ به صورت دستهپیاده برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان مسیر ابتدای بلوار معالیآباد تا میدان احسان را طی خواهند کرد.
این شادپیمایی با هدف گرامیداشت یکی از مهمترین مناسبتهای تاریخ اسلام، تبیین جایگاه اهلبیت (ع) و ایجاد فضایی معنوی و بانشاط برای خانوادهها برگزار میشود و اقشار مختلف مردم در آن حضور خواهند داشت.
لازم به ذکر است عید مباهله یادآور واقعه تاریخی مباهله پیامبر اکرم (ص) با مسیحیان نجران است؛ رویدادی که در آن حقانیت اسلام و منزلت والای اهلبیت (ع) به نمایش گذاشته شد و در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
ستاد مردمی عید غدیر و مباهله استان فارس از عموم شهروندان شیرازی دعوت کرده است با حضور در این آیین، در بزرگداشت این عید فرخنده و ترویج فرهنگ ولایت و مودت اهلبیت (ع) مشارکت کنند.
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