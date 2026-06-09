گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تمرین تیم ملی فوتبال ایران+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران بیش از دو روز است که وارد کمپ تیخوانا مکزیک شده اند و خود را برای دیدار با تیم ملی فوتبال نیوزیلند در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کنند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل