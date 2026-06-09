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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تمرین تیم ملی فوتبال ایران+ فیلم

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تمرین تیم ملی فوتبال ایران+ فیلم

تیم ملی فوتبال ایران این روزها در کمپ تیخوانا مکزیک مشغول برگزاری اردوی آماده‌سازی و انجام تمرینات تاکتیکی برای حضور در رقابت‌های پیش‌ رو است.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران بیش از دو روز است که وارد کمپ تیخوانا مکزیک شده اند و خود را برای دیدار با تیم ملی فوتبال نیوزیلند در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کنند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6854656

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