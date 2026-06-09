به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در آستانه آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر تیخوانا مکزیک حضور دارد و بازیکنان کشورمان زیر نظر امیر قلعه نویی و دستیارانش تمرینات خود را پیگیری می کنند.
شبکه تلویزیونی «claro sports» مکزیک در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخته است. در این گزاش آمده است: در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ ادامه دارد، تیم ملی ایران دومین روز تمرینات خود را در شهر تیخوانا پشت سر گذاشت؛ شهری که به مرکز آمادهسازی این تیم پیش از دیدارهایش در لسآنجلس و قاهره تبدیل شده است.
صبح روز دوشنبه (۱۸ خرداد) و پیش از ظهر، کاروان تیم ملی ایران وارد ورزشگاه «استادیو کالینته» شد تا دو جلسه تمرینی برنامهریزیشده برای این روز را انجام دهد. جلسه دوم تمرینی نیز برای شب برنامهریزی شده بود. هر دو تمرین پشت درهای بسته و با تدابیر شدید امنیتی و حضور نیروهای گارد ملی برگزار شد.
برخی رسانهها گزارش دادهاند که در دیگر نقاط معمولاً اجازه حضور هواداران در تمرینات داده میشود و حتی هواداران میتوانند از بازیکنان امضا بگیرند، اما در اینجا شرایط بسیار محدود و بسته است. با این حال، انتظار و هیجان در میان هواداران محلی و بازدیدکنندگان همچنان در حال افزایش است؛ حتی میان کسانی که پیشتر علاقهای به تیم ملی ایران نداشتند اما اکنون میخواهند از نزدیک فضای جام جهانی را تجربه کنند.
حضور تیم ملی ایران همچنین توجه فوتبالیستهای جوانی را که در زمینهای اطراف ورزشگاه تمرین میکنند جلب کرده است؛ آنها از جذابیت دیدن یک تیم حاضر در جام جهانی در نزدیکی خود صحبت کردهاند.
یکی از این افراد گفته است: بله دوست دارم آنها را ببینم، هرچند هیچکدامشان را نمیشناسم، اما دوست دارم بازیکنان یک تیم حاضر در جام جهانی را از نزدیک ببینم. همه ما دوست داریم در چنین فضایی باشیم.
حضور تیم ملی ایران همچنین هوادارانی از دو سوی مرز را به خود جذب کرده است. فردی به نام «آرت افتخاری» که از لسآنجلس آمده و فرزند پدری ایرانی و مادری مکزیکی است، گفته حضور در اردوی تیخوانا تجربهای خاص برای او بوده است؛ چرا که میتواند هم تیم کشور پدرش و هم کشور مادرش را در یک فضای مشترک دنبال کند. او همچنین اعلام کرده برای هر دو دیدار ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک بلیت تهیه کرده و قصد دارد بازی مقابل مصر را نیز از نزدیک تماشا کند.
در ادامه این گزارش آمده است که حضور ایران در تیخوانا با حاشیه هایی نیز همراه بوده است. گفته میشود هنگام ورود تیم در روز یکشنبه، برخی اعضای تیم نشان یا پین شماره ۱۶۸ را روی لباس خود داشتهاند؛ عددی که به شهادت ۱۶۸ کودک در جریان بمباران یک مدرسه در ایران اشاره دارد؛ حادثهای که در چارچوب تنشهای اخیر میان ایران و آمریکا بازتاب گستردهای داشته است.
از دید برخی کارشناسان روابط بینالملل، حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ناگزیر فراتر از جنبه ورزشی مورد توجه قرار خواهد گرفت. به گفته یکی از تحلیلگران، این نمادها بخشی از پیامهای سیاسی و انسانی مرتبط با این درگیریهاست.
در پایان تأکید شده است که بازیهای تیم ملی ایران نهتنها از نظر فوتبالی، بلکه از نظر شرایط سیاسی و بینالمللی نیز با دقت زیادی در سه کشور میزبان جام جهانی دنبال خواهد شد.
در حال حاضر، تمرینات تیم ملی ایران در تیخوانا دور از رسانهها و هواداران ادامه دارد و این اردو تا پیش از نخستین دیدار در لسآنجلس بهطور کامل در همین شرایط برگزار خواهد شد.
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