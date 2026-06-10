امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات اخیر ایران در جواب نقض آتش بس از سمت رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آنچه جمهوری اسلامی ایران انجام داده، از منظر بسیاری از حقوقدانان و ناظران منطقه‌ای، واکنشی به زنجیره‌ای از اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی در منطقه است. سال‌هاست که اسرائیل با نقض مکرر تعهدات بین‌المللی، تجاوز به حاکمیت کشورهای منطقه و بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های سازمان ملل، امنیت جمعی خاورمیانه را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: نمی‌توان از یک سو شاهد حملات مستمر، ترورها، تجاوزات فرامرزی و نقض مکرر آتش‌بس در لبنان بود و از سوی دیگر انتظار داشت که کشورهای منطقه در برابر این اقدامات سکوت کنند. گزارش‌ها و مواضع متعدد بین‌المللی نیز نشان داده که موارد متعددی از نقض آتش‌بس و حملات نظامی در خاک لبنان رخ داده است.

سلیمانی تصریح کرد: استدلال رسمی ایران این است که حمله اخیر مشروع و در چارچوب حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل بوده است. تهران اعلام کرده که این اقدام در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان، نقض مکرر آتش‌بس و حملات علیه منافع و قلمرو ایران انجام شده است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده، اما نشان داده است که در دفاع از امنیت ملی، حاکمیت و منافع مشروع خود تردید نخواهد کرد. پاسخ ایران یک پیام روشن داشت؛ دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده است. هر دولتی که تصور کند می‌تواند بدون پرداخت هزینه، حاکمیت و امنیت ملت ایران را هدف قرار دهد، با واکنشی قاطع و بازدارنده مواجه خواهد شد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: پاسخ ایران نه‌تنها مشروع، بلکه نتیجه طبیعی سال‌ها تجاوز، تهدید و نقض مکرر تعهدات بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی است. نمی‌توان انتظار داشت کشوری در برابر اقدامات خصمانه و حملات مستمر علیه امنیت خود سکوت کند. دفاع از حاکمیت و امنیت ملی یک حق مسلم است و ایران نشان داد که دوران بی‌هزینه بودن تجاوزات به پایان رسیده است.

وی تأکید کرد: هر کشوری حق دارد در برابر تجاوز از خود دفاع کند و ایران از این حق مشروع استفاده کرد. کسانی که امروز پاسخ ایران را زیر سؤال می‌برند، باید توضیح دهند چرا در برابر اقدامات و تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند. پاسخ ایران قانونی، مشروع و هشداری قاطع به متجاوزان بود که امنیت ملت ایران قابل معامله نیست.

سلیمانی در پایان گفت: جامعه جهانی باید به جای نادیده گرفتن ریشه‌های بحران، بر توقف تجاوزات، احترام به حاکمیت کشورها و اجرای واقعی تعهدات بین‌المللی تمرکز کند. تا زمانی که استانداردهای دوگانه بر مناسبات بین‌المللی حاکم باشد، دستیابی به صلح پایدار در منطقه دشوار خواهد بود. امنیت منطقه از مسیر احترام متقابل، اجرای حقوق بین‌الملل و پایان دادن به سیاست‌های تنش‌زا حاصل می‌شود، نه از طریق تهدید، تجاوز و نقض مستمر توافقات و آتش‌بس‌ها.