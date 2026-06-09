به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین بدعهدی های خود، بار دیگر مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف حملات موشکی خود قرار داد.

در همین رابطه خبرنگار المیادین اعلام کرد که جنگنده های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش چندین حمله را در شهر نبطیه انجام دادند.

رژیم صهیونیستی همچنین شهرک دیر قانون و رأس العین در حومه شهر صور را هدف حملات خود قرار داد.

خبرنگار الجزیره نیز از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دو شهرک العباسیه و الرمادیه در شهر صور در جنوب لبنان خبر داد.

جمهوری اسلامی ایران یک شنبه شب در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس و حملات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت، حملات موشکی سنگینی را علیه مواضع نظامی این رژیم در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با وجود تهدیدات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم پاسخگویی به حملات هشدار گونه ایران، برخی مواضع نظامی و زیرساخت‌های انرژی را هدف حمله قرار داد که این حملات با واکنش نیروهای مسلح ایران و آغاز عملیات نصر علیه رژیم صهیونیستی همراه شد. نیروهای مسلح ایران عصر دیروز اعلام کرد که تبادل آتش بین ایران و رژیم صهیونیستی به شرطی متوقف می شود که این رژیم از حمله به مناطق مختلف لبنان از جمله جنوب این کشور خودداری کند.