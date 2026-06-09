حمید ابره‌دری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک سانحه تصادف پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در حدفاصل ورودی دوم و سوم شهرک صنعتی کاوه ساوه رخ داد و طی آن سه خودروی مذکور با یکدیگر برخورد کردند.

وی با اشاره به حساسیت این سانحه به دلیل نوع خودروهای درگیر که همگی از وسایل نقلیه عمومی با ظرفیت بالای سرنشین بودند، افزود: بلافاصله چندین تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به همراه اتوبوس‌آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

ابره‌دری در خصوص اقدامات انجام شده برای حادثه‌دیدگان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی صحنه، اقدامات حیاتی شامل کنترل خونریزی، آتل‌بندی اندام‌های آسیب‌دیده، بازکردن راه هوایی و تثبیت وضعیت بیماران را در محل حادثه انجام دادند.

رئیس فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اعلام اینکه خوشبختانه این سانحه مورد فوتی نداشته است،گفت: از مجموع ۱۹ مصدوم این حادثه، ۱۲ نفر برای تکمیل روند درمان در بیمارستان شهید مدرس بستری شدند و ۷ نفر دیگر نیز که جراحات سطحی‌تری داشتند، برای دریافت خدمات درمانی سرپایی به بیمارستان شهید چمران منتقل شدند.

وی با اشاره به ترافیک سنگین این محور در ساعات تعویض شیفت‌های کاری، تأکید کرد: عدم رعایت فاصله طولی ایمن و ترمزهای ناگهانی در شرایط ترافیک پرحجم، از دلایل اصلی بروز تصادفات زنجیره‌ای در این محور مواصلاتی است که نیازمند توجه و دقت بیشتر رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی است.