https://mehrnews.com/x3chjC ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴ کد مطلب 6855570 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴ صد و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6855570 کپی شد مطالب مرتبط صد و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود صدمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صدمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام شهدای امنیت برگزاری صدمین اجتماع بزرگ نحن منتقمون در کرمانشاه نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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