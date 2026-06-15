به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی جام تختی از روز سهشنبه به میزبانی کرمان آغاز میشود؛ مسابقاتی که علاوه بر تعیین برترین کشتیگیران، نقش مهمی در مشخص شدن ترکیب تیمهای ملی برای دو رویداد مهم سال جاری یعنی بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات قهرمانی جهان خواهد داشت.
سال جاری برای کشتی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی دو رویداد مهم برای کاروان ورزش ایران هستند که در فاصله کمی از یکدیگر برگزار میشوند. امسال برای نخستین بار مسابقات جهانی پس از بازیهای آسیایی ناگویا برگزار میشود و همین موضوع کار را برای گوششکستههای ایران سخت کرده است. رقابتهای کشتی بازیهای آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه برگزار خواهد شد و کمتر از یک ماه بعد، مسابقات جهانی از دوم تا دهم آبانماه به میزبانی قزاقستان برگزار میشود.
در مسابقات جام تختی حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به همراه حمید باوفا، طالب نعمتپور، حسن حسینزاده و فرشاد علیزاده به عنوان اعضای کمیته فنی عملکرد مدعیان را زیر نظر خواهند داشت تا درباره نفرات نهایی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا تصمیمگیری کنند.
برای شرکت در مسابقات جهانی حضور پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدیوفا در ۶۰ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم قطعی شده است. آخرین وزن باقی مانده جدال سنگینوزنهای کشتی فرنگی است که قرار است در حاشیه جام تختی امین میرزازاده و فردین هدایتی با یکدیگر سرشاخ شوند و برنده به مسابقات جهانی اعزام میشود و بازنده در بازیهای آسیایی ناگویا روی تشک میرود.
این دو فرنگیکار سال گذشته و در جریان رقابتهای جام تختی در شیراز به مصاف هم رفتند؛ دیداری نزدیک و نفسگیر که در نهایت با برتری ۲ بر یک امین میرزازاده به پایان رسید. تانک بختیاری پس از آن پیروزی، راهی رقابتهای قهرمانی جهان شد و با نمایشی مقتدرانه، طلای جهان را از آن خود کرد تا جایگاهش را بهعنوان مرد اول سنگینوزن کشتی فرنگی دنیا تثبیت کند.
میرزازاده در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی برای سال ۲۰۲۶ نیز در رقابتهای قهرمانی آسیا در قرقیزستان روی تشک رفت و با کسب مدال طلا، بار دیگر شایستگیهای خود را به رخ کشید. البته در طرف دیگر میدان، فردین هدایتی، پدیده جوان سنگینوزن کشتی فرنگی، نیز عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است. او پس از جام تختی، در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مدال طلا رسید و نشان داد یکی از جدیترین مدعیان آینده این وزن است.
ترکیب ناگویا از جام تختی بیرون میآید؟
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی ۹۰ درصد مشخص شده و تنها یک وزن دیگر باقی مانده اما شرایط برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا متفاوت است. کادر فنی در برخی اوزان همچنان در حال بررسی گزینههای مختلف است و به نظر میرسد رقابتهای جام تختی نقش تعیینکنندهای خواهد داشت. در اوزان ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم، نفرات برتر این مسابقات شانس بالایی برای حضور در ترکیب اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا خواهند داشت و احتمالاً پس از آن نیز در یک تورنمنت بینالمللی در ارمنستان مورد ارزیابی نهایی قرار میگیرند.
در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز محمدجواد رضایی یکی از گزینههای جدی حضور در بازیهای آسیایی محسوب میشود. در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی در مغولستان در وزن ۷۲ کیلوگرم انتخابی تیم ملی بین دانیال سهرابی و محمدجواد رضایی برگزار شد که سهرابی پس از پیروزی در مرحله فینال صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی شد. محمد جواد رضایی هم که برابر حریف ایرانی خود باخته بود قرار است با تصمیم کادر فنی به بازیهای آسیایی ناگویا اعزام شود.
البته پیش از این علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این باره تصمیم نهایی را اعلام کرده بود و بر همین اساس، تیمهای اصلی ایران در مسابقات جهانی و نفرات دوم راهی بازیهای آسیایی ناگویا خواهند شد. در واقع رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرده که با توجه به فاصله اندک میان بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی، باید تیم اصلی به جهانی و تیم دوم به ناگویا اعزام شوند.
در برخی اوزان هم احتمال تغییرات وجود دارد که نتایجی که کشتیگیران در مسابقات جام تختی کسب میکنند، تا حدودی نقشه راه را مشخص میکند. به عنوان مثال غلامرضا فرخی که سال گذشته عنوان قهرمانی جهان در وزن ۸۲ کیلوگرم را به دست آورد، در مسابقات قهرمانی آسیا در وزن ۸۷ کیلوگرم به میدان رفت و به مدال نقره رسید.در حال حاضر او جزو گزینههای اصلی حضور در این وزن برای بازیهای آسیایی به شمار میرود.
از سوی دیگر علیرضا مهمدی که قرار است در مسابقات جهانی در وزن ۸۷ کیلوگرم روی تشک برود، ممکن است در بازیهای آسیایی یک وزن بالاتر و در ۹۷ کیلوگرم کشتی بگیرد. این جابهجایی میتواند شرایط بهتری را از نظر مدیریت وزن برای این فرنگیکار فراهم کند. ضمن اینکه وزن ۹۷ کیلوگرم در سطح آسیا رقبای سرسختی ندارد.
سال ۲۰۲۶ برای کشتی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که دو رویداد مهم و سرنوشتساز یعنی بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات قهرمانی جهان در فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر برگزار میشوند.نکته قابل توجه این است که برخلاف سالهای گذشته، این بار ابتدا بازیهای آسیایی و سپس مسابقات جهانی برگزار میشود؛ موضوعی که برنامهریزی کادر فنی را با چالشهای بیشتری روبهرو کرده است. به همین دلیل استفاده از یک کشتیگیر در یک وزن ثابت برای هر دو مسابقه چندان محتمل نیست و کادر فنی ناچار است با دقت بیشتری ترکیب تیمهای اعزامی را انتخاب کند.
اهمیت مسابقات جهانی امسال نیز دوچندان شده است؛ چرا که پس از سالها محدودیت، اتحادیه جهانی کشتی مجوز حضور روسیه با پرچم رسمی این کشور را صادر کرده است. به این ترتیب رقابت برای کسب مدالهای جهانی میان سه قدرت اصلی کشتی دنیا یعنی ایران، آمریکا و روسیه وارد مرحلهای تازه خواهد شد و پیشبینی میشود مسابقات جهانی ۲۰۲۶ یکی از جذابترین و فشردهترین دورههای سالهای اخیر باشد.
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