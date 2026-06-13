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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۰

مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای-برزیل؛

فرنگی‌کاران ایران قهرمان دانشجویان جهان شدند

فرنگی‌کاران ایران قهرمان دانشجویان جهان شدند

تیم کشتی فرنگی دانشجویی ایران با کسب ۹ مدال شامل ۶ طلا، یک نقره و ۲ برنزبر سکوی نخست جهان ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویی، تیم کشتی فرنگی کشورمان با کسب ۶ طلا، یک نقره و ۲ برنز بر سکوی نخست جهان ایستاد و قهرمان شد. تیم های ترکیه و لهستان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

مدال آوران تیم کشتی فرنگی به شرح زیر است:

مدال طلا: مرتضی الغوثی، محمد کمالی، امیررضا دهبزرگی، محمد ناقوسی، مهدی کمالی و حجت رضایی
مدال نقره: رضا بهمنی
مدال برنز: رضا آذرشب، شایان حبیب زارع

سیدحسین مرعشیان و کامران قدرتی، سرمربی و مربی تیم کشتی فرنگی کشورمان و محمود آبادی سرپرست تیم در این رقابت ها بودند.

پیش از این تیم کشتی آزاد ایران در رقابت های جهانی ورزش های مبارزه ای دانشجویی به عنوان قهرمانی دست یافته بود.

کد مطلب 6858414

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