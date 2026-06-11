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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۱

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

چرا ایران مقابل برزیل شکست خورد؟/حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکن شد

چرا ایران مقابل برزیل شکست خورد؟/حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکن شد

عملکرد ضعیف بازیکنان ایران در دفاع باعث شد تا در نخستین بازی لیگ ملت‌های والیبال مقابل برزیل شکست بخورند، اما علی حاجی‌پور با کسب ۱۷ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز (پنج‌شنبه ۲۱ خرداد) در نخستین دیدار خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف برزیل میزبان این مسابقات رفت و سه بر یک مغلوب میزبان شد.

علی حاجی‌پور از ایران و دارلان سوزا از برزیل مشترکا با کسب ۱۷ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکنان این دیدار را به دست آوردند. پوریا حسین خانزاده نیز از ایران با ۱۴ امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۴ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۸ امتیاز در حمله، ۴ امتیاز در دفاع، ۳ امتیاز سرویس و ۲۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال برزیل نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۷ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۰ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۶ امتیاز سرویس و ۳۰ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

کد مطلب 6856895
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • بابک.ارومیه IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      3 1
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      وقتی بازیکن شعورش نمیکشد که یک غفلت کوچک باعث عوض شدن نتیجه بازی میشود،ایران فقط به پاسور برزیل که اندازه نوشابه بطری کوکاکولا بود فقط باخت هروقت اومد سرویس با اون سرویس های مسخره اش تیم ما را به مسخره گرفت و اشتباهات بازیکن های ایران کم نبود ولی دوتا خیلی سوزند آدم رو پنجه زدن های عرشیا جان و عمران جان واقعا در اون لحظه حساس این اشتباه کردن فقط باید دو دست بزنی سرت
    • علی IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      3 5
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      اگر شریفی راتعویض می کرد خیلی بهتر بود

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