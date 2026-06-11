به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز (پنج‌شنبه ۲۱ خرداد) در نخستین دیدار خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف برزیل میزبان این مسابقات رفت و سه بر یک مغلوب میزبان شد.



علی حاجی‌پور از ایران و دارلان سوزا از برزیل مشترکا با کسب ۱۷ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکنان این دیدار را به دست آوردند. پوریا حسین خانزاده نیز از ایران با ۱۴ امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت.



تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۴ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۸ امتیاز در حمله، ۴ امتیاز در دفاع، ۳ امتیاز سرویس و ۲۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.



بازیکنان تیم ملی والیبال برزیل نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۷ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۰ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۶ امتیاز سرویس و ۳۰ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.