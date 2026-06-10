نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، در ساعات بعدازظهر در مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی افزایش موقت ابر و وزش باد پیشبینی میشود و در برخی مناطق اسفراین، بام و صفیآباد، جنوب شیروان و فاروج احتمال بارش پراکنده باران وجود دارد.
وی افزود: چهارشنبه شب نیز در پارهای از مناطق گرمه و جنوب سملقان بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: پنجشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد و در نوار جنوبی گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود و در برخی مناطق نیمه شرقی نیز احتمال بارش پراکنده باران وجود دارد.
داداشی گفت: از اوایل جمعه شب با تشدید ناپایداریهای جوی، فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی آغاز میشود و تا اواخر شنبه شب به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: بارش باران، رگبار و رعدوبرق، احتمال تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع صاعقه، جاری شدن روانآب و احتمال سیلابی شدن مسیلها از مهمترین پیامدهای این سامانه خواهد بود که بیشتر مناطق نیمه شمالی، دامنهها، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی افزود: شهروندان، کشاورزان و دامداران باید تمهیدات لازم را در نظر گرفته و از توقف و تردد غیرضروری در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
وی بیان کرد: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در خراسان شمالی پیشبینی میشود.
داداشی گفت: طی شبانهروز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنکترین و تنگه ترکمن با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد در این مدت به ترتیب ۱۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد ثبت شد.
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