به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، پایگاه هوایی رامات دیوید واقع در جنوب شرقی حیفا، پس از موج اخیر حملات موشکی بین ایران و رژیم صهیونیستی بار دیگر به کانون توجهات بازگشت. تصاویر ماهوارهای جدید، تغییرات ساختاری ناشی از حملات موشکی اخیر ایران به تأسیسات این پایگاه را نشان میدهند که از برجستهترین ارکان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی به شمار میرود.
شبکه الجزیره، با مقایسه دو تصویر گرفته شده توسط ماهواره اروپایی «سنتینل-۲»در پنجم و هشتم ژوئن جاری، تغییرات موضعی را در اطراف تأسیساتی نشان داد که شواهد حاکی از آن است که یک آشیانه هواپیما یا یک ساختمان خدماتی در داخل پایگاه است.
در حالی که این مکان در تصویر پنجم ژوئن با یک رد بصری منظم ظاهر شد، تصویر هشتم همان ماه، تفاوتهایی را در رنگ و سطوح بازتاب راداری و نوری در داخل منطقه هدف نشان داد که نشانههایی از وقوع تخریب در این تأسیسات طی این سه روز است.
پیشتر برخی رسانههای صهیونیستی برخلاف سانسور نظامی این رژیم اذعان کردند که تحلیل تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که احتمالاً آشیانه «هنگر» در این پایگاه در جریان حملات موشکی ایران آسیب دیده است.
به گفته رسانههای صهیونیستی، یکی از دو منطقه آسیبدیده ظاهراً برای پشتیبانی و تجهیزات استفاده میشده، در حالی که دیگری نقطه سوختگیری و خدماترسانی به هواپیماهای جنگنده اف ۳۵ بوده است.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز این تصاویر را منتشر کرد و توضیح داد که این پایگاه شامل ۵ اسکادران هواپیما، از جمله جنگندههای اف-۱۶ و پهپادها است و در طول جنگ، به دلیل قرار گرفتن در حدود ۵۰ کیلومتری مرز با لبنان، هدف مکرر حملات حزبالله بوده است.
این روزنامه اشاره کرد که انتشار این خبر با موافقت سانسور نظامی اسرائیل صورت گرفته است.
این تصاویر در حالی منتشر میشوند که محدودیتهایی برای دسترسی به تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا در چندین منطقه از خاورمیانه وجود دارد که ارائه تصاویر مستقل از خسارات در داخل اسرائیل و سایر مناطق شاهد تشدید نظامی را محدود میکند.
پیش از این و در ژوئیه ۲۰۲۴ پهپاد شناسایی هدهد، ساخت ایران که متعلق به حزبالله لبنان است، توانست به تمامی سیستمهای دفاعی این پایگاه نفوذ کند. حزبالله در آن زمان تصاویری را منتشر کرد که به گفته آنها مقر فرماندهی پایگاه هوایی و سامانه های گنبد آهنین، سامانه های ارتباطاتی، پارکینگ، بخشهای نگهداری و تعمیرات، اقامتگاههای افسران و سایر مراکز وابسته به پایگاه هوایی را مستند میکرد.
بر اساس اعلام حزبالله، این پایگاه تنها پایگاه در شمال سرزمینهای اشغالی است که شامل مجموعهای از تخصصها و ماموریت های هوایی است. این پایگاه شامل جنگندهها، بالگردهای نظامی و ترابری و نجات و بالگردهای شناسایی دریایی و سیستمهای جنگ الکترونیک تهاجمی است.
موقعیت و زیرساخت
رامات دیوید یکی از مهمترین پایگاههای نظامی در سرزمینهای اشغالی است که در سال ۱۹۴۲ توسط انگلستان در شمال فلسطین تأسیس شد. این پایگاه یکی از ۳ پایگاه هوایی اصلی و بزرگترین پایگاه نظامی در بخش شمالی است. رامات دیوید توانایی انجام مأموریتهای متنوع در سطح نیروی هوایی اسرائیل، از جمله مأموریتهای رصد، شناسایی، رهگیری، پیادهسازی و اجرای حملات را دارد.
این پایگاه در منطقهای کمارتفاع ساخته شده است که تنها حدود ۵۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و از همه جهات توسط تپهها و ارتفاعات احاطه شده است که به عنوان موانع دفاعی طبیعی عمل میکنند و آن را از حملات هواپیماهای جنگی کمارتفاع محافظت میکنند.
پایگاه رامات دیوید مساحتی معادل ۱۰.۵ کیلومتر مربع دارد و دارای ۳ باند پرواز و فرود است که طول دو باند آن حدود ۲۴۰۰ متر و طول باند سوم حدود ۲۶۰۰ متر است.
این پایگاه همچنین سکوهایی برای پرتاب پهپادهای جاسوسی و آشیانههای زیرزمینی برای هواپیماها دارد که آنها را از موشکها محافظت میکند و از تعیین دقیق موقعیت آنها جلوگیری میکند. رامات دیوید همچنین شامل اردوگاههای تخصصی، یک مدرسه آموزش پرواز و امکانات دیگری مانند زمینهای ورزشی و بازار است.
این پادگان نظامی یک روستای مسکونی با استحکامات دفاعی در فاصله ۶۵۰ متری پایگاه اصلی دارد که با یک مجتمع مسکونی شامل حدود ۱۷۰۰ واحد مسکونی برای افسران و کارکنان پایگاه و خانوادههایشان تجهیز شده و از امکانات متعدد مانند زمینهای ورزشی، مدارس، فروشگاهها و یک بیمارستان برخوردار است.
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