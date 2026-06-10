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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۴

عقب‌نشینی ترامپ: حمله به ایران به‌زودی متوقف می‌شود

عقب‌نشینی ترامپ: حمله به ایران به‌زودی متوقف می‌شود

پس از پاسخ نظامی فوری ایران، رئیس‌جمهور آمریکا با ادعای اینکه با مقامات ایران در تماس است، اعلام کرد «حملات به‌زودی تمام می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که با شبکه فاکس نیوز سخن می گفت، در واکنش به تجاوز این کشور به ایران و در عین حال که مدعی شده بود که این حملات متوقف خواهد شد، در سخنانی متناقض گفت: جنگنده‌های آمریکایی هم‌اکنون بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند.

وی برای توجیه عقب نشینی خود از حمله به ایران مدعی شد: به‌صورت مستقیم با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده ام.

ترامپ به شرح تجاوز غیر قانونی به ایران پرداخت و ادعا کرد: نیروهای آمریکایی ۴۹ فروند موشک کروز «تاماهاوک» شلیک کرده‌اند که اهدافی را در عمق خاک ایران هدف قرار داده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با فراموش کردن سخنان چند دقیقه پیش خود که گفته بود: "حملات به زودی متوقف خواهد شد"، مدعی شد که جنگنده‌های این کشور در حال حاضر در آسمان ایران مشغول هدف قرار دادن و انهدام سامانه‌های راداری و پدافند هوایی در جنوب‌غرب ایران هستند.

ترامپ همچنین مدعی عدم همراهی رژیم صهیونیستی با آمریکا در این حملات شد و افزود: اسرائیلی ها در این حملات با ما همراهی نکردند.

ترامپ در ادامه با سندسازی جعلی و برای توجیه عقب نشینی اش ادعا کرد: مقام‌های ارشد ایرانی امشب به‌طور مستقیم در اتاق عملیات با من تماس گرفتند و خواستار توقف بمباران کشورشان شدند.

ترامپ درحالی مدعی «درخواست مقامات ایران برای توقف حمله آمریکا» شد که یک مقام ارشد ایران نیز در گفتگو با شبکه خبر این ادعای رئیس‌جمهور آمریکا را کذب خواند و گفت که «این دروغ رئیس‌جمهور آمریکا برای توجیه عقب‌نشینی و فرار از جنگ است.»

کد مطلب 6856871

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    نظرات

    • IR ۰۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
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      الهی هر چه ظالم تواین دنیا هست که آرامش مردم رو بهم میزنه و حق رو ناحق می‌کنه بدرک واصل بشه
    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
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      یکی به این بگه تا زمانی که محاصره برداشته نشده تمام پایگاهها در منطقه را می‌زنیم ونقاط مهم اقتصادی که تو ودامادت در خلیج فارس سرمایه گذاری کردی با خاک یکسان خواهیم کرد.
    • مصطفی IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      3 0
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      عقب نشینی ؟
    • ایران همدل IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
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      ترامپ ملعون و جنایتکار به امید خدا نابود میشه نتانیاهو نیز به سرنوشت اجدادش گرفتار و دفن خواهدشد در قعر چاه ویل
    • IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
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      ایران باید به کوبیدن پایگاههای امریکا ادامه دهد.توقف نکنید

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