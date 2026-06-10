به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که با شبکه فاکس نیوز سخن می گفت، در واکنش به تجاوز این کشور به ایران و در عین حال که مدعی شده بود که این حملات متوقف خواهد شد، در سخنانی متناقض گفت: جنگنده‌های آمریکایی هم‌اکنون بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند.

وی برای توجیه عقب نشینی خود از حمله به ایران مدعی شد: به‌صورت مستقیم با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده ام.

ترامپ به شرح تجاوز غیر قانونی به ایران پرداخت و ادعا کرد: نیروهای آمریکایی ۴۹ فروند موشک کروز «تاماهاوک» شلیک کرده‌اند که اهدافی را در عمق خاک ایران هدف قرار داده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با فراموش کردن سخنان چند دقیقه پیش خود که گفته بود: "حملات به زودی متوقف خواهد شد"، مدعی شد که جنگنده‌های این کشور در حال حاضر در آسمان ایران مشغول هدف قرار دادن و انهدام سامانه‌های راداری و پدافند هوایی در جنوب‌غرب ایران هستند.

ترامپ همچنین مدعی عدم همراهی رژیم صهیونیستی با آمریکا در این حملات شد و افزود: اسرائیلی ها در این حملات با ما همراهی نکردند.

ترامپ در ادامه با سندسازی جعلی و برای توجیه عقب نشینی اش ادعا کرد: مقام‌های ارشد ایرانی امشب به‌طور مستقیم در اتاق عملیات با من تماس گرفتند و خواستار توقف بمباران کشورشان شدند.

ترامپ درحالی مدعی «درخواست مقامات ایران برای توقف حمله آمریکا» شد که یک مقام ارشد ایران نیز در گفتگو با شبکه خبر این ادعای رئیس‌جمهور آمریکا را کذب خواند و گفت که «این دروغ رئیس‌جمهور آمریکا برای توجیه عقب‌نشینی و فرار از جنگ است.»