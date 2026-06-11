حمله آمریکا به یک صیاد اهل سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهیدیان از حمله ارتش آمریکا به یک قایق صیادی در بندر کوهستک این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ظهر امروز و حوالی ساعت ۱۴ رخ داد که طی آن یک قایق صیادی متعلق به صیادان منطقه مورد حمله قرار گرفت.

فرماندار سیریک افزود: در پی این حمله یکی از صیادان دچار جراحت شد و بلافاصله با هماهنگی نیروهای امدادی و درمانی برای دریافت، خدمات پزشکی به بیمارستان حضرت ابالفضل العباس (ع) شهرستان میناب منتقل شد.

شهیدیان با بیان اینکه حال عمومی این صیاد مساعد است، تصریح کرد: هم‌اکنون روند درمان وی در بیمارستان ادامه دارد و خوشبختانه وضعیت وی پایدار گزارش شده است.

وی با محکوم کردن این اقدام، تأکید کرد: شناورهای صیادی منطقه صرفاً در حوزه تأمین معیشت مردم فعالیت دارند و هرگونه تعرض به این شناورها اقدامی مغایر با موازین انسانی و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

فرماندار سیریک خاطرنشان کرد: ابعاد این حادثه از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است و جزئیات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد.