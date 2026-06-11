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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

حمله آمریکا به یک صیاد اهل سیریک

حمله آمریکا به یک صیاد اهل سیریک

سیریک - فرماندار سیریک گفت: در پی حمله ارتش آمریکا به یک قایق صیادی در بندر کوهستک این شهرستان، یک صیاد مجروح و برای مداوا به بیمارستان حضرت ابالفضل العباس (ع) میناب منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهیدیان از حمله ارتش آمریکا به یک قایق صیادی در بندر کوهستک این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ظهر امروز و حوالی ساعت ۱۴ رخ داد که طی آن یک قایق صیادی متعلق به صیادان منطقه مورد حمله قرار گرفت.

فرماندار سیریک افزود: در پی این حمله یکی از صیادان دچار جراحت شد و بلافاصله با هماهنگی نیروهای امدادی و درمانی برای دریافت، خدمات پزشکی به بیمارستان حضرت ابالفضل العباس (ع) شهرستان میناب منتقل شد.

شهیدیان با بیان اینکه حال عمومی این صیاد مساعد است، تصریح کرد: هم‌اکنون روند درمان وی در بیمارستان ادامه دارد و خوشبختانه وضعیت وی پایدار گزارش شده است.

وی با محکوم کردن این اقدام، تأکید کرد: شناورهای صیادی منطقه صرفاً در حوزه تأمین معیشت مردم فعالیت دارند و هرگونه تعرض به این شناورها اقدامی مغایر با موازین انسانی و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

فرماندار سیریک خاطرنشان کرد: ابعاد این حادثه از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است و جزئیات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد.

کد مطلب 6857258

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