شهسواری: سهمیه گازوئیل کشاورزان نسبت به سال قبل کاهش یافته است

هشترود- نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کاهش سهمیه گازوئیل کشاورزان نسبت به سال قبل، افزایش سهمیه کشاورزان منطقه را خواستار شد.