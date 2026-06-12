  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۲

شهسواری: سهمیه گازوئیل کشاورزان نسبت به سال قبل کاهش یافته است

شهسواری: سهمیه گازوئیل کشاورزان نسبت به سال قبل کاهش یافته است

هشترود- نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کاهش سهمیه گازوئیل کشاورزان نسبت به سال قبل، افزایش سهمیه کشاورزان منطقه را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شهسواری روز جمعه در جمع کشاورزان گفت: کشاورزان در خصوص میزان سهمیه ساعات مورد نیاز برای عملیات زراعی دغدغه‌هایی دارند که بدون شک با همکاری وزارت نفت مرتفع خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کمبود گازوییل در سه ماهه دوم که فصل برداشت گندم است صاحبان کمباین‌ها را با مشکل سوخت مواجه خواهد کرد.

شهسواری گفت: پیگیری لازم برای ترمیم سهمیه واقعی سوخت ماشین‌آلات کشاورزی هشترود و چاراویماق از طریق مسئولان مربوطه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مقدار سهمیه گازوییل کشاورزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است افزود: این کار باعث تنش بین کشاورزان شده و تولید را کاهش داده است.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق ادامه داد: در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع را پیگیر شدم که امیدوارم در فصل برداشت این مشکل حل شود

شهرستان هشترود امسال ۹۰ هزار هکتار زیر کشت داشته و پیش بینی می‌شود ۱۲۰ هزار تن گندم دیم برداشت شود؛ این شهرستان از قدیم به عنوان انبار غله استان مطرح بوده است.

کد مطلب 6857648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها