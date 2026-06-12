شهسواری: سهمیه گازوئیل کشاورزان نسبت به سال قبل کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شهسواری روز جمعه در جمع کشاورزان گفت: کشاورزان در خصوص میزان سهمیه ساعات مورد نیاز برای عملیات زراعی دغدغههایی دارند که بدون شک با همکاری وزارت نفت مرتفع خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کمبود گازوییل در سه ماهه دوم که فصل برداشت گندم است صاحبان کمباینها را با مشکل سوخت مواجه خواهد کرد.
شهسواری گفت: پیگیری لازم برای ترمیم سهمیه واقعی سوخت ماشینآلات کشاورزی هشترود و چاراویماق از طریق مسئولان مربوطه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه مقدار سهمیه گازوییل کشاورزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است افزود: این کار باعث تنش بین کشاورزان شده و تولید را کاهش داده است.
نماینده مردم هشترود و چاراویماق ادامه داد: در گفتوگو با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران موضوع را پیگیر شدم که امیدوارم در فصل برداشت این مشکل حل شود
شهرستان هشترود امسال ۹۰ هزار هکتار زیر کشت داشته و پیش بینی میشود ۱۲۰ هزار تن گندم دیم برداشت شود؛ این شهرستان از قدیم به عنوان انبار غله استان مطرح بوده است.
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