محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده، حاکی از استقرار جوی پایدار در سطح استان خوزستان است.
وی افزود: با این حال، وزش بادها طی امروز بهویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی و طی فردا در اغلب نقاط استان بهصورت متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: در ساعاتی از بعدازظهرها، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد و در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: از فردا تا روز دوشنبه، روند کاهش دو تا چهار درجهای دما در سطح استان مورد انتظار است.
سبزهزاری گفت: در شبانهروز گذشته رامشیر با دمای ۴۸.۱ و گتوند با دمای ۲۱.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی بیان کرد: در همین مدت، اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۱ و کمینه دمای ۳۲.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.
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