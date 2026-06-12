پایان مشکل کم آبی در روستای گرازآباد روانسر

اسامه نیک‌رفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پروژه اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در روستای گرازآباد اظهار کرد: با تکمیل این طرح، مشکل کمبود و قطعی آب شرب در این روستا به‌طور کامل برطرف شده است.

وی افزود: در قالب این عملیات، ۲۰۰۰ متر از خطوط انتقال موجود بازسازی و ترمیم شد و همچنین ۲۰۰ متر خط انتقال جدید برای تقویت زیرساخت آبرسانی روستا اجرا گردید که در مجموع نقش مهمی در پایداری شبکه داشته است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر ادامه داد: پیش از اجرای این طرح، ساکنان روستا تنها حدود دو ساعت در بازه زمانی ۷۲ ساعت به آب شرب دسترسی داشتند، اما اکنون با اصلاحات انجام‌شده، تأمین آب به‌صورت پایدار برقرار شده است.

نیک‌رفتار با بیان اینکه منبع تأمین آب روستا نیز تغییر کرده است، تصریح کرد: در گذشته آب شرب گرازآباد از چاه مجتمع خیبر تأمین می‌شد، اما در وضعیت جدید، تأمین آب از طریق چاه و تأسیسات مجتمع حسن‌آباد انجام می‌شود که این موضوع به بهبود فشار و کیفیت آب کمک کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش فشار بر مجتمع خیبر اجرا شده و هم‌زمان با خارج شدن برخی روستاها از مدار آن، زمینه توزیع عادلانه‌تر و پایدارتر آب در سطح شهرستان روانسر فراهم شده است.