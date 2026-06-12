دمای هوای خوزستان به ۴۸ درجه رسید

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی دادههای ایستگاههای هواشناسی استان نشان میدهد امروز جمعه بیشترین دمای ثبت شده مربوط به شهرهای امیدیه و شوش با ۴۸ درجه سانتیگراد بوده است.
وی افزود: پس از این شهرها، صفیآباد دزفول با ۴۷.۸ درجه، آغاجاری با ۴۷.۷ درجه و اهواز و ایستگاه کشاورزی اهواز هر کدام با ۴۷.۶ درجه سانتیگراد در زمره گرمترین نقاط استان قرار گرفتند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین رامشیر با ۴۷.۵ درجه، شوشتر با ۴۷.۲ درجه، گتوند با ۴۷ درجه، ماهشهر و رامهرمز با ۴۶.۸ درجه و آبادان، بستان و هندیجان با ۴۶.۶ درجه سانتیگراد از دیگر شهرهای بسیار گرم استان در روز جاری بودند.
سبزهزاری بیان کرد: در ادامه این فهرست، بهبهان با ۴۶ درجه، هفتکل و هویزه با ۴۵.۸ درجه، شادگان و مسجدسلیمان با ۴۵.۲ درجه، اندیمشک با ۴۴.۹ درجه و لالی با ۴۴.۶ درجه سانتیگراد ثبت شدهاند.
وی گفت: در مناطق مرتفعتر استان نیز دمای ایذه ۴۲.۱ درجه و دزپارت ۳۶.۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: میانگین دمای بیشینه ثبت شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان طی امروز حدود ۴۶ درجه سانتیگراد بوده است.
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