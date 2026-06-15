به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم:

محمدرضا توکلیان ۳ - محمدپویا اسدی ۵

حسین بیژنی ۶ - محمدحسن مشهدی زاده ۳

محمدپویا اسدی - حسین بیژنی



۶۳ کیلوگرم:

محمدمهدی غلامپور ۱۰ - علی اصغر سروری صفر

رضا قیطاسی ۲ - سید مصطفی رضایی ۳

محمدمهدی غلامپور - سیدمصطفی رضایی



۷۷ کیلوگرم:

امین کاویانی نژاد ۹ - علی اصغر سام دلیری صفر

اهورا بویری ۵ - علیرضا عبدولی ۲

امین کاویانی نژاد - اهورا بویری



۸۷ کیلوگرم:

جمال اسماعیلی ۹ - کامران بک پیکری صفر

عمادرضا محسن نژاد ۳ - یاسین یزدی ۱۳

جمال اسماعیلی - یاسین یزدی



۹۷ کیلوگرم:

امیررضا مرادیان ۸ - مسلم مرادی ۱

محمدهادی صیدی ۹ - عرفان ملازاده صفر

امیررضا مرادیان - محمدهادی صیدی