به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم:
محمدرضا توکلیان ۳ - محمدپویا اسدی ۵
حسین بیژنی ۶ - محمدحسن مشهدی زاده ۳
محمدپویا اسدی - حسین بیژنی
۶۳ کیلوگرم:
محمدمهدی غلامپور ۱۰ - علی اصغر سروری صفر
رضا قیطاسی ۲ - سید مصطفی رضایی ۳
محمدمهدی غلامپور - سیدمصطفی رضایی
۷۷ کیلوگرم:
امین کاویانی نژاد ۹ - علی اصغر سام دلیری صفر
اهورا بویری ۵ - علیرضا عبدولی ۲
امین کاویانی نژاد - اهورا بویری
۸۷ کیلوگرم:
جمال اسماعیلی ۹ - کامران بک پیکری صفر
عمادرضا محسن نژاد ۳ - یاسین یزدی ۱۳
جمال اسماعیلی - یاسین یزدی
۹۷ کیلوگرم:
امیررضا مرادیان ۸ - مسلم مرادی ۱
محمدهادی صیدی ۹ - عرفان ملازاده صفر
امیررضا مرادیان - محمدهادی صیدی
فینالیستهای پنج وزن نخست رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
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