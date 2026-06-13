آمریکا دسترسی اتباع خارجی به هوش مصنوعی پیشرفته را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از آنکه دولت آمریکا به آنتروپیک دستور داد به دلیل نگرانی های امنیت ملی دسترسی به مدل هایش را برای اتباع خارجی تعلیق کند، این شرکت اعلام کرد به طور ناگهانی مدل های پیشرفته خود را برای تمام کاربران غیرفعال می کند.

این شرکت دستورالعمل کنترل صادرات برای تعلیق دسترسی به مدل های «فابل ۵» و «مایتوس ۵» برای تمام اتباع خارجی را بدون هیچ توضیحات دقیقی درباره موضوع نگرانی امنیت ملی دریافت کرد. آنتروپیک از دستور چنین برداشت کرده که دولت معتقد است روشی با دور زدن یا «jailbreaking» یک سازو کار امنیتی وجود دارد. ساز وکار امنیتی مذکور اجازه نمی دهد «فابل ۵» برای شناسایی ضعف های نرم افزاری به کار رود.

jailbreak در اصل به معنای دور زدن محدودیت‌ها و قفل‌های امنیتی یک سیستم است تا بتوان از آن به شکلی استفاده کرد که سازنده آن اجازه نداده است

دستور دولت آمریکا در حالی صادر شده که چند روز قبل نشانه هایی از برطرف شدن اختلافات پیشین میان مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وشرکت آنتروپیک ظاهر شده بود. رابطه آنتروپیک با دولت آمریکا در سال جاری میلادی تیره شد زیرا این شرکت هوش مصنوعی به ارتش آمریکا اجازه نمی داد از مدل‌های هوش مصنوعی برای نظارت داخلی و سیستم های تسلیحاتی کاملا خودکار استفاده کند. دولت آمریکا نیز در نتیجه این اختلاف آنتروپیک را در فهرست سیاه زنجیره ذخایر قرار داد.

به هرحال، دستور دولت آمریکا به این شرکت نشان دهنده افزایش تلاش های این کشور برای محدود کردن قابلیت های هوش مصنوعی دشمنانش است. قوانین کنترل صادرات آمریکا به مدت سال‌ها روی تراشه ها و ابزارهای فعالسازی هوش مصنوعی متمرکز بودند و به محدودسازی دسترسی خارجی به هوش مصنوعی مربوط نمی شدند.

آنتروپیک اعلام کرد دولت فقط شواهد شفاهی از یک jailbreak احتمالی و غیر جهانی به آن ارائه کرده است.