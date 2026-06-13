زنجانی ها منتظر هوای خنک باشند؛ بارش پراکنده باران

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، اظهار کرد: در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان صاف است، اما در ساعات بعدازظهر با افزایش پوشش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش محسوس دمای هوا از اواسط هفته جاری خبر داد و گفت: از روز سهشنبه با افزایش ناپایداریهای جوی، در برخی مناطق استان بارشهای پراکنده، رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه شرایط جوی حاکم بر استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز تداوم مییابد، افزود: طی این مدت پدیده غالب در استان، افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و وزش باد خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: بر اساس آخرین بررسیها، از روز سهشنبه شرایط برای افزایش ناپایداریهای جوی فراهم میشود و در برخی مناطق استان شاهد بارشهای پراکنده، رگبار باران و وقوع رعدوبرق خواهیم بود.
رحماننیا با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: طی روزهای آینده دمای هوا روندی کاهشی خواهد داشت، اما این کاهش در روزهای دوشنبه و بهویژه سهشنبه محسوستر خواهد بود و دما بهصورت موقت افت قابل توجهی را تجربه میکند.
وی افزود: در نتیجه این شرایط، از اواسط هفته هوای خنکتری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره دمای فعلی مرکز استان نیز گفت: هماکنون دمای شهر زنجان ۲۱ درجه سانتیگراد است که نسبت به مدت مشابه روز گذشته یک درجه کاهش یافته است.
رحماننیا با اشاره به دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: ایستگاه خیرآباد با هشت درجه سانتیگراد خنکترین و ایستگاههای ماهنشان با ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودهاند.
وی ادامه داد: طی شبانهروز گذشته دمای شهر زنجان بین ۱۱ تا ۳۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است. همچنین دمای خرمدره و ابهر بین ۱۴ تا ۳۴ درجه، قیدار ۱۴ تا ۳۲ درجه، ماهنشان ۱۶ تا ۳۶ درجه، آببر ۲۱ تا ۳۶ درجه و زرینآباد ۱۲ تا ۳۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به شهروندان توصیه کرد با توجه به کاهش دما، وزش باد و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در روزهای میانی هفته، اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی را بهصورت مستمر دنبال کنند.
نظر شما