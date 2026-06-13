صابری: با سودجویان و محتکران برخورد شود

حجت‌الاسلام منصور صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طول تاریخ مردمان از نوع نگاهشان به مسائل پیرامونی دو دسته شدند، یک عده نگاه مادی، دنیایی و کوتاه دارند و یک عده نگاه توحیدی دارند.

وی افزود: امروز همه عالم متوجه شدند که تنها نظامی که مقابل زورگویی و قلدری رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستاد و گردنش را شکست، نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت سرافراز و مردم آن بودند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوئین و میاندشت‌ خاطرنشان کرد: خدای متعال در سوره اشاره به سنت‌های الهی دارد که یکی از آن‌ها سنت امتحان و ابتلا است، مومنین سخت‌تر مورد امتحان قرار می‌گیرند، خدای متعال همه امت‌ها و انبیا را امتحان کرده و امروزه نیز امتحان می‌کند.

صابری تصریح کرد: یکصد و چهار شب است که ملت ایران بنابه فرمان رهبر انقلاب، در میادین حضور دارند؛ هر جایی شیعه مطیع امر ولی زمان و امام جامعه بوده باشد پیروز بوده و فتح و ظفر داشته بنابراین تا هر زمانی که رهبر انقلاب فرمان دهد مردم در میدان حضور دارند.

وی بیان کرد: سنت دیگر خدای متعال، سنت نصرت و یاری است، در جنگ رمضان نمونه‌هایی از نصرت الهی رسید، خداوند متعال متوجه شد که مردم ایران لبیک به ندای ولی جامعه گفتند بنابراین نصرت الهی شامل حال ایران شد که یک نمونه آن دشت مهیار است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوئین و میاندشت با اشاره به عملیات دشت مهیار، ادامه داد: هواپیمایی که مخصوص بیابان بوده و از هشتاد عملیات این گروه دلتا فورس در دنیا، هفتاد و هشت عملیات موفق بوده و در دو عملیات شکست خوردند که هر دوی آن‌ نیز در ایران بوده یکی در طبس و دیگری در دشت مهیار اصفهان بوده است.

صابری اضافه کرد: اولین جمعه‌ای که در کشور اقامه نماز استغاثه را اعلام کردند و همه مردم نماز استغاثه خواندند، یکی دو روز بعدش موضوع دشت مهیار اتفاق افتاد و هواپیمای فوق پیشرفته‌ای که مخصوص بیابان بود در گل گیر کرد و عملیات شکست خورد که این نصرت الهی است.

وی خاطرنشان کرد: بنابه فرموده رهبر انقلاب، مهمترین وظیفه ملت ایران، امروز حفظ وحدت است، وحدت جامعه باید حفظ شود و افراد با همه سلیقه‌ها و همه اختلافات موجه و غیر موجه که دارند باید با یکدیگر همراه بود و اتحاد داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوئین و میاندشت با انتقاد به تعطیلی مجلس، تصریح کرد: چرا نمایندگان مجلس مستقیما نمی‌توانند در صحن علنی حضور پیدا کنند گرچه کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود و تشکر هم می‌کنیم اما این پراکندگی در اظهارنظرها توسط بعضی نماینده‌ها سردرگمی ایجاد می‌کند.

صابری با بیان اینکه موضوع روایت اول و جنگ روایت‌ها اهمیت دارد، اضافه کرد: مسئولان در رابطه با مذاکرات با مردم شفاف صحبت کنند، اخبار مربوطه را در اختیار مردم بگذارند و این مردمی که حضور پرشور در خیابان‌ها دارند را محرم خود بدانند.

وی بیان کرد: سال ۴۲ که جرقه اصلی انقلاب زده شد؛ حکمرانی مردم شروع شد و امام با این مردم انقلاب کرد و پشتوانه این مردم حکومت و دولت تشکیل داد که تا سال ۶۸ این حکمرانی دست مردم بود و جنگ را مردم اداره کرده و پای نظام ایستادند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوئین و میاندشت ادامه داد: رهبر شهید بر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تاکید داشتند چرا که هر جا به مردم تکیه و اعتماد کردیم کار درست شد؛ نمونه آن صنعت موشکی کشور بوده که دمار از روزگار آمریکایی ها درآورده است.

صابری خاطرنشان کرد: مسئولین در میان مردم باشند و بدانند که مردم جنگ را باور کرده و قبول دارند که بخشی از مشکلات اقتصادی به خاطر جنگ و تحریم بوده اما بخش دیگری از مشکلات به خاطر رانت‌خواری، احتکار وسودجویی است بنابراین باید با مفسد اقتصادی برخورد شود.