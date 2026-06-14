به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد که توافق میان آمریکا و ایران نشان می دهد که تهران بزرگترین برنده بلامنازع این جنگ است. این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی متحمل شکست شده اند.

در این گزارش آمده است، ایرانی ها از مقامات صهیونیست از جمله نتانیاهو، کاتز و دیگر اعضای کابینه و ائتلاف حاکم باهوش تر هستند.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت نیز پیشتر به نقل از یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی گزارش داد که توافق میان آمریکا و ایران بد است. هیچ کسی از این توافق راضی نیست.

وی افزود: همگان می دانند که این توافق برای ما خوب نیست و به منافع اسرائیل لطمه وارد می کند.

این مسئول صهیونیست اضافه کرد: آن چیزی که نگران کننده است این است که اسرائیل نمی تواند بر این روند تأثیر بگذارد. ترامپ ما را فریب داد. ما شوک زده هستیم. آنها به ایرانی ها پول می دهند و این کشور به هر آنچه که می خواهد دست پیدا می کند.