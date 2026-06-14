به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، در یک برنامه‌ خبری با اشاره به نگرانی برخی مالکان خودرو درباره انقضای وکالت‌نامه‌های صادرشده برای تعویض پلاک اظهار کرد: از سال گذشته ما اعلام کردیم مردم نگران انقضا اعتبار وکالت نامه‌هایشان نباشند، تمام وکالت‌نامه‌های تا پایان خرداد ۱۴۰۵۰ به صورت خودکار تمدید شده‌اند تا شهروندانی که به هر دلیل موفق به انجام فرآیند تعویض پلاک نشده‌اند، دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

وی همچنین از کاهش زمان انتظار در مراکز تعویض پلاک کشور خبر داد و گفت: با تدابیر و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هم‌اکنون زمان معطلی برای هر نوبت تعویض پلاک در سراسر کشور به کمتر از ۴۵ دقیقه رسیده است.

سردار حسینی تأکید کرد: این اقدامات با هدف تسهیل ارائه خدمات و کاهش مراجعات و نگرانی‌های شهروندان در حوزه نقل‌وانتقال خودرو انجام شده است.