به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاج گردون از بررسی و تعیین تکلیف ۲۵ پرونده مربوط به واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی استان در شصتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک خبر داد و گفت: با رویکرد حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری همراه با حفظ استانداردهای محیط زیستی، بیش از ۹۵ درصد درخواست‌های مطرح‌شده در این جلسه مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش قانونی این کمیسیون در رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات واحدهای تولیدی اظهار داشت: بر اساس قانون هوای پاک، احداث، توسعه، تغییر خط تولید یا تغییر محل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط و اخذ استعلام‌های لازم از سازمان حفاظت محیط زیست است و در مواردی که متقاضی نسبت به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشد، کمیسیون ماده ۱۱ به عنوان مرجع قانونی با بررسی دقیق شرایط، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

تاج گردون افزود: در شصتمین جلسه کمیسیون، پرونده واحدهایی از شهرستان‌های شیراز، پاسارگاد، سرچهان، زرقان، فسا، کوار، مرودشت، لارستان، استهبان، خنج، سپیدان، جهرم، خرم‌بید، آباده و اوز با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول از جمله حفاظت محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اداره کل استاندارد، سازمان بازرسی و فرمانداری‌های مرتبط بررسی کارشناسی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با تأکید بر سیاست حمایت از تولید در کنار حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور تصریح کرد: نگاه مدیریت ارشد استان، حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید است؛ از این رو پرونده‌هایی که با وجود محدودیت‌های ناشی از فاصله قانونی، براساس ارزیابی‌های فنی فاقد آثار مخرب و آلایندگی برای محیط پیرامونی تشخیص داده شدند، پس از بررسی دقیق مورد تأیید اعضای کمیسیون قرار گرفتند.

وی ادامه داد: خروجی این نشست، حل مشکلات بخش عمده‌ای از واحدهای متقاضی بود و بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های واصله امکان دریافت مجوزهای لازم را پیدا کردند تا ضمن استمرار فعالیت، در تقویت تولید، حفظ اشتغال و توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرینی کنند.

تاج گردون با تأکید بر اینکه سلامت مردم و حفاظت از طبیعت اولویت قطعی دستگاه‌های مسئول است، گفت: تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی به معنای چشم‌پوشی از الزامات محیط زیستی نیست و در مواردی که فعالیت یک واحد تولیدی موجب خسارت جدی و جبران‌ناپذیر به محیط زیست یا سلامت شهروندان شود، کمیسیون با دقت و حساسیت از صدور مجوز جلوگیری خواهد کرد.