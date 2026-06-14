به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه خبر دادند. خبرنگار الجزیره اعلام کرد که رژیم صهیونیستی الغبیری در ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

فاکس‌نیوز ادعا کرد: ترامپ به نتانیاهو گفت، داری چه غلطی می‌کنی؟!

فاکس نیوز در گزارشی در خصوص رایزنی میان ترامپ و نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) فاش کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا (در این رایزنی) گفت که ظرف ۲ تا ۳ ساعت آینده توافقی با ایران امضا خواهد شد. ترامپ گفت که من از نتانیاهو درباره حملات ساعاتی پیش اسرائیل علیه حزب الله در شهر بیروت پایتخت لبنان سوال کردم.

فاکس نیوز که رسانه ای نزدیک به جمهوریخواهان در آمریکا است و دروغ ها و تنش آفرینی های آنان را توجیه می کند، افزود: ترامپ به نتانیاهو گفت که چه غلطی داری می‌کنی (!)؛ او از اسرائیل خواست از حملات بیشتر علیه حزب الله خودداری کرده تا مانع از برهم خوردن دستیابی به این توافق (میان تهران و واشنگتن) شود!

فاکس نیوز اضافه کرد: اسرائیل اکنون خود را برای احتمال شلیک موشک‌های بالستیک ایران آماده می‌کند.

برگزاری جلسه کابینه امنیتی اسرائیل از ترس ایران در مکان سری

رسانه های رژیم صهیونیستی از برگزاری مشورت های امنیتی فوری از سوی نتانیاهو خبر داده و اعلام کردند که نتانیاهو در حال حاضر مشغول برگزاری یک جلسه فوری مشاوره امنیتی است.

همزمان شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که نشست کابینه امنیتی این رژیم طی عصر امروز یکشنبه به دلیل ترس از ایران و تنش با این کشور،‌ در یکی از مکان های سری و مستحکم برگزار خواهد شد.

کانال ۱۴ اسرائیل نیز مدعی شد: آمریکایی ها از طریق میانجی گران مختلف، به دنبال ممانعت از حمله ایران به اسرائیل هستند.اسرائیلی ها تاکید کرده ند که به هر حمله ایران با قدرت و خیلی فوری پاسخ خواهند داد.

ترامپ: حمله صبح امروز به بیروت نباید اتفاق می‌افتاد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال بدون محکوم کردن نقض تعهداتش با ادامه تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم لبنان با اتخاذ موضعی منفعلانه و صرفا کلامی، نوشت: حمله امروز صبح به بیروت نباید اتفاق می‌افتاد، به خصوص در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیار نزدیک هستیم.

رئیس جمهور آمریکا که نخواست توحش صهیونیست ها علیه مردم لبنان و فلسطین را به یاد بیاورد، با طرح ادعایی مضحک و با جابجایی متجاوز با مظلوم ادعا کرد: اسرائیل حق دارد از خود در برابر تهدیدات دفاع کند، اما حمله‌ای که به آن پاسخ داد بسیار کوچک و بی‌معنی بود، هیچ کس آسیب ندید، زخمی یا کشته نشد و نباید این روند مهم را مختل کند.

ترامپ مدعی شد: ما بسیار نزدیک به توافقی (توافق ادعایی میان تهران و واشنگتن) هستیم که صلح را برای منطقه، از جمله لبنان، به ارمغان می‌آورد و همه طرف‌ها باید عقب‌نشینی کنند.

هراس ارتش اسرائیل از واکنش ایران

ارتش اسرائیل اعلام کرد: ما در حال آماده شدن برای احتمال شلیک موشک از ایران به سمت اسرائیل در ساعات آینده، پس از حمله به ضاحیه بیروت، هستیم.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: برای همه سناریوهای پدافندی و تهاجمی آمادگی کامل داریم و در آماده باش هستیم.

همزمان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که با حملات از لبنان به این رژیم مسامحه ای در کار نخواهد بود.

اطلاع آمریکا از حمله

آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرد که تل آویو قبل از حمله به ضاحیه بیروت، سنتکام را در جریان قرار داده است.

۳ شهید و ۶ زخمی در حمله به ضاحیه

منابع خبری از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر این حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

منابع امدادی لبنانی اعلام کردند که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت سه نفر شهید و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

یک شهید و چهار زخمی طبق آمار اولیه

منابع لبنانی اعلام کردند که طبق آمار اولیه بر اثر این حمله یک نفر به شهادت رسیده و ۴ نفر دیگر زخمی شده است.

خبرنگار المیادین نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی منطقه الغبیری در ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

این رسانه لبنانی اعلام کرد که یک ساختمان ۵ طبقه در الغبیری هدف قرار گرفته است.

ادعای ترور مقام ارشد حزب الله کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک مسئول حزب الله هدف ترور بوده است. این رسانه صهیونیستی ادعا کرد: فرد مورد هدف، مسئول سامانه ارتباطات حزب الله است. همزمان کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: یک مقام ارشد حزب الله در ضاحیه هدف قرار گرفته است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: زیرساخت های حزب الله را در ضاحیه بیروت هدف قرار دادیم.

منابع صهیونیستی نیز مدعی شدند: دو جنگنده در این حمله مشارکت داشتند و ۴ موشک هدایت شونده شلیک کردند.

همچنین ارتش اشغالگر ادعا کرد که اتاق عملیات حزب الله را در ضاحیه بیروت هدف قرار داده است. این حمله به ضاحیه به دنبال حملات حزب الله به داخل اسرائیل انجام شده است. ما در راستای از بین بردن هر تهدیدی علیه اسرائیل و نظامیان ما مطابق دستورهای سیاسی حرکت می کنیم.

بیانیه کاتز و نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شدند: ارتش اسرائیل اهداف حزب الله را در ضاحیه بیروت هدف قرار داد. اسرائیل اجازه حمله نخواهد داد.اسرائیل با هیچگونه حملات به خود مسامحه نخواهد کرد. آماده باش از بیم حمله حملات ایران همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم از بیم احتمال واکنش موشکی ایران به حال آماده باش کامل درآمده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند: تل‌آویو خود را برای پاسخ احتمالی ایران با شلیک رگباری از موشک‌ها آماده می‌کند و به همین منظور، سطح آماده‌باش را در تمامی بخش‌ها و تشکیلات نظامی خود افزایش داده است. تحرکات گسترده قطر و پاکستان برای ممانعت از فروپاشی مذاکرات این رسانه‌ها همچنین اعلام کردند: در پی بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، فشارها و رایزنی‌های فشرده‌ای از سوی قطر و پاکستان برای متوقف کردن دور جدید درگیری‌ها آغاز شده است؛ چرا که شعله‌ور شدن مجدد جنگ می‌تواند مذاکرات جاری را با شکست مواجه کند. معاریو: احتمال شعله ور شدن جنگ در صورت واکنش ایران وجود دارد

رسانه صهیونیستی معاریو نوشت: در اسرائیل احتمال دور جدیدی از جنگ با ایران در صورتی که ایران تصمیم به پاسخ بگیرد، منتفی نیست. این رسانه گزارش داد: برخی از ناظران همچنین معتقدند که زمان حمله تصادفی نبوده و هدف آن ارسال پیامی مبنی بر این بوده است که اسرائیل هیچ محدودیتی بر آزادی عمل خود در لبنان را نخواهد پذیرفت. تل آویو ترامپ را به چالش کشید همچنین رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به حمله هم‌زمان این رژیم به بیروت در روز اعلام احتمالی توافق واشنگتن با تهران، هشدار دادند: این اقدام تنش‌زا موضع دونالد ترامپ را به چالش می کشد و می‌تواند مذاکرات دیپلماتیک را به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار دهد. کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل در گزارشی به بررسی موضع احتمالی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در قبال حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت پرداخت. این رسانه با طرح یک علامت سوال بزرگ درباره واکنش کاخ سفید نوشت: باید دید موضع ترامپ که بر دستیابی به توافق با تهران پافشاری می‌کند، در قبال این اقدام هم‌زمان تل‌آویو که می‌تواند مذاکرات و توافقات دیپلماتیک واشنگتن را به خطر اندازد، چه خواهد بود.

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع لبنانی اعلام کردند که دو شهروند لبنانی در حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به یک دستگاه خودرو در جاده المصیلح شهرستان الزهرانی در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین بامداد امروز روستاهای مجدل زون، المنصوری، القلیله، العباسیه و منطقه العموره در حوش صور را هدف حمله هوایی قرار داد و مناطق بیوت السیاد و المنصوری نیز با توپخانه هدف قرار گرفت.

روستای السریره در شهرستان جزین نیز نیمه شب گذشته هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که براثر آن تعدادی از منازل شهروندان آسیب دید ولی کسی شهید یا زخمی نشد.

آتش سوزی ناشی از این حمله نیز با تلاش اهالی السریره خاموش شد ولی بخشی از زمین‌های کشاورزی و باغ‌های ساکنان این روستا در آتش سوخت.

خط و نشان ۲ وزیر رژیم صهیونیستی برای ضاحیه

در همین راستا بتزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به سخنان تحریک برانگیز خود ادامه داد و گفت که شلیک موشک از لبنان به سمت شهرهای شمالی، آزمایشی برای معادله ضاحیه است که توسط نتانیاهو اعلام شده و باید با قطعیت اجرا شود.

وی همچنین ادعا کرد که باید ساختمان‌های حومه جنوبی بیروت امروز در پاسخ به حملات پهپادها به شهرهای شمالی بمباران شوند.

اسموتریچ همچنین دیروز در پستی در پلتفرم ایکس خواستار تخریب ساختمان‌ها در حومه جنوبی بیروت در پاسخ به هرگونه شلیک آتش به سمت شمال اراضی اشغالی شد و مدعی شد: ما در روزهای سرنوشت‌سازی هستیم که مسیر وقایع را برای سال‌های آینده ترسیم خواهد داد. ما نباید اجازه دهیم حزب‌الله از این وضعیت برای آسیب رساندن به شمال سوءاستفاده کند. تنها راه پیش رو این است که از امشب ۱۰ ساختمان در حومه جنوبی به ازای هر شلیک به خاک ما فرو بریزد.

از سوی دیگر، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: ضاحیه بیروت باید به ازای هر شلیک از لبنان به لرزه درآید. من از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهم خواست که به هر شلیک پهپاد از لبنان با شلیک موشک پاسخ دهد.

تداوم ضربه های حزب الله به اشغالگران

حزب الله لبنان اعلام کرد که با یک فروند پهپاد انتحاری، موضع جدید توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «مزرعه سردا» هدف قرار داده است.

حزب‌الله همچنین در عملیاتی دیگر، تجمعاتی از خودروهای نظامی و نظامیان اسرائیلی را در حومه جنوب غربی شهرک «مجدل زون» هدف حملات موشکی چندمرحله‌ای و رگباری خود قرار داد.

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که سامانه پدافند هوایی ارتش این رژیم در منطقه «کریات شمونه» فعال شده است در حالی که پیش از فعال شدن پدافند، آژیرهای خطر در این منطقه به صدا در نیامده بودند.

حزب‌ الله لبنان اعلام کرد یک موضع توپخانه‌ای تازه ‌تأسیس ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک العدیسه در جنوب لبنان با موشک هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین از حمله موشکی به تجمع خودروهای نظامی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه تله الصلعه» در شهرک القنطره در جنوب لبنان خبر داد.

حزب الله همچنین در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن، و بر اساس حق مشروع مقاومت در برابر اشغالگری و آزادسازی سرزمین، و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و تجاوز به حریم هوایی لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۶:۱۰ روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، در حریم هوایی منطقه اقلیم التفاح، با یک فروند موشک زمین به هوا با یک فروند پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰ - زیک» مقابله کرده و آن را مجبور به عقب‌نشینی کردند.