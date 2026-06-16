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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

آمریکا به وزیر افراطی صهیونیست ویزا نداد 

آمریکا به وزیر افراطی صهیونیست ویزا نداد 

دولت آمریکا روادید سفر ایتمار بن گویر وزیر افراطی رژیم صهیونیستی به آمریکا را صادر نکرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در آمریکا با اعلام اینکه دولت آمریکا روادید سفر «ایتمار بن گویر» وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی به خاک کشورش را صادر نکرده است، تاکید کرد که احتمالاً دولت دونالد ترامپ تمایلی به حضور وی در آمریکا ندارد.

این منبع صهیونیستی افزود که ظاهراً صدور روادید دیپلماتیک برای بن‌گویر با مشکل مواجه شده است؛ زیرا ورود با این نوع روادید از طریق روندی کوتاه‌تر انجام می‌شود و مشمول بررسی و بازرسی‌های معمول قرار نمی‌گیرد.

«سلیمان مسوده»، خبرنگار صهیونیست روز گذشته گزارش داد که سفارت آمریکا در سرزمین‌های اشغالی از بن‌گویر خواسته است در چارچوب روند درخواست روادید، برای ثبت اثر انگشت خود به این سفارت مراجعه کند.

مسوده این درخواست را اقدامی غیرمعمول توصیف کرد؛ زیرا بن‌گویر دارای منصب وزارتی و گذرنامه دیپلماتیک است و در شرایط عادی نباید همانند متقاضیان معمولی روادید، مشمول روند ثبت اثر انگشت شود.

کد مطلب 6861666

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
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      پاسخ
      بن گویر؛ جنایتکارترین انسان(حیوان هم براش زیادی است)روی زمین است؛ اوآبروی حیوانات وحشی راهم برده وروی آنان را سفیدکرده@!!

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