آمادگی تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشاقبال، ظهر یکشنبه از آغاز هماهنگیهای گسترده برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار داشت: تمامی کارگروههای تخصصی و نهادهای اجرایی ذیربط از هماکنون فعالیت خود را آغاز کردهاند و جلسات مستمر هماهنگی در محل مصلای امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه تهران، با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای مسئول افزود: دستگاههای اجرایی و خدماترسان با حداکثر ظرفیت خود در حوزههای مختلف از جمله خدمات شهری، حملونقل و تأمین زیرساختهای مورد نیاز در آمادهباش کامل قرار دارند.
خوشاقبال پیشبینی کرد، جمعیت قابل توجهی از نقاط مختلف کشور و همچنین مهمانانی از دیگر کشورها در این مراسم معنوی و تاریخی حضور یابند.
وی در پایان تأکید کرد: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تجلیگر وحدت، همبستگی و وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود و حضور گسترده مردم، نماد انسجام و اقتدار ملی کشور محسوب میشود.
برنامه مراسم به شرح زیر اعلام شده است:
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مراسم وداع با پیکر مطهر قائد امت و خانواده ایشان: روزهای شنبه ۱۳ تیرماه و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ (مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم) در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار میشود.
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مراسم تشییع پیکر رهبر فقید: روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ (مصادف با بیستویکم ماه محرم) در تهران برگزار خواهد شد.
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