آمادگی تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش‌اقبال، ظهر یکشنبه از آغاز هماهنگی‌های گسترده برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار داشت: تمامی کارگروه‌های تخصصی و نهادهای اجرایی ذی‌ربط از هم‌اکنون فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و جلسات مستمر هماهنگی در محل مصلای امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تهران، با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول افزود: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با حداکثر ظرفیت خود در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات شهری، حمل‌ونقل و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در آماده‌باش کامل قرار دارند.

خوش‌اقبال پیش‌بینی کرد، جمعیت قابل توجهی از نقاط مختلف کشور و همچنین مهمانانی از دیگر کشورها در این مراسم معنوی و تاریخی حضور یابند.

وی در پایان تأکید کرد: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تجلی‌گر وحدت، همبستگی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود و حضور گسترده مردم، نماد انسجام و اقتدار ملی کشور محسوب می‌شود.

برنامه مراسم به شرح زیر اعلام شده است: