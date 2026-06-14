آیت الله غفوری: فرهنگ عاشورا رمز ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: ارتباط قلبی و معنوی با امام حسین(ع) در روایات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و این پیوند، جایگاه ویژهای در تقویت ایمان دارد.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنساز نهضت عاشورا افزود: قیام امام حسین(ع) صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه جریانی الهامبخش برای همه ملتهای آزادیخواه در برابر ظلم، ستم و استعمار است و در طول تاریخ منشأ بسیاری از حرکتهای عدالتطلبانه بوده است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه فرهنگ عاشورا عامل شکلگیری روحیه مقاومت در ملت ایران است، تصریح کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و دشمنیهای استکباری، ریشه در ایمان دینی و تأسی به مکتب امام حسین(ع) دارد.
وی ادامه داد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا هرگز در برابر زورگویی و زیادهخواهی دشمنان تسلیم نمیشود و همین روحیه سبب ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان شده است.
آیتالله غفوری با اشاره به جنایتهای قدرتهای استکباری در جهان گفت: تاریخ نشان میدهد ملتهای زیادی قربانی سیاستهای سلطهطلبانه شدهاند، اما ملت ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت توانسته در برابر این فشارها ایستادگی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: همه دستگاههای استان باید برای ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج شوند و هماهنگی لازم در این زمینه صورت گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه همچنین از تلاشهای شبانهروزی مدیران و مجموعههای اجرایی استان قدردانی کرد و گفت: خدمترسانی به مردم در شرایط مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی ضروری است و دستگاههای نظارتی نیز باید با دقت بازار را رصد کنند تا از بروز سوءاستفاده جلوگیری شود.
آیتالله غفوری در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاهها خاطرنشان کرد: حل مشکلات مردم نیازمند همکاری، هماهنگی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در استان است.
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