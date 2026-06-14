حجت الاسلام مومن: پیام عاشورا در مسائل روز جامعه جاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مومن بعد از ظهر یکشنبه در مراسم اهتزاز پرچم مقدس حسینی در ارومیه ضمن تبیین اهداف والای نهضت امام حسین (ع)، بر ضرورت جاری‌ سازی پیام عاشورا در بطن مسائل روز جامعه تاکید کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌ غربی در این مراسم، با انتقاد از نگاه‌های صرفا احساسی به آیین‌های عزاداری، اظهار کرد: عزاداری برای سید و سالار شهیدان نباید به روضه‌خوانی و بروز احساسات گذرا محدود شود.

وی ادامه داد: رسالت اصلیِ ما این است که با نگاهی تحلیلی و تاریخی به واقعه عاشورا، درس‌های ماندگار این نهضت را استخراج کرده و در بطن زندگی فردی و اجتماعی نهادینه کنیم.

حجت الاسلام مومن با استناد به وصیت‌نامه نورانی امام حسین (ع) به محمد بن حنفیه، هدف بنیادین این قیام را «احیای سنت پیامبر اکرم (ص)»، «اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر» و «مبارزه با ظلم و ستم» عنوان کرد.

وی تصریح کرد: نهضت حسینی نه یک واقعه محصور در تاریخ، بلکه یک جریان پویا و همیشگی است. شعار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» نماد عینی این جریان است که باید در تمامی سطوح رفتاری و اجتماعی ما تبلور یابد.

حجت الاسلام مومن انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را جلوه‌ای از مکتب عاشورا دانست و افزود: «امروز ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و توفیقات محور مقاومت در منطقه، ریشه در شعار راهبردی «هیهات منا الذله» دارد. این فرهنگ مقاومت، ضامن بقای عزت و استقلال ما در برابر قدرت‌های سلطه‌گر است.

وی با اشاره به ضرورت الگوگیری از مکتب امام حسین (ع) برای تضمین سلامت اخلاقی جامعه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیرِ حق‌طلبانه و ترویج فرهنگ امر به معروف، جامعه اسلامی همواره در برابر بی‌عدالتی‌ها مقاوم باقی بماند تا این مجاهدت‌ها به ظهور منجی عالم بشریت (عج) ختم شود.