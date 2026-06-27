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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

وعده وزیر جهاد کشاورزی در پرداخت مطالبات گندم‌کاران محقق نشد

وعده وزیر جهاد کشاورزی در پرداخت مطالبات گندم‌کاران محقق نشد

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود پرداخت مطالبات گندم‌کاران هفتگی پرداخت می‌شود اما به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران از ۱۶ خرداد تا کنون مبلغی واریز نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، قرار بود مطالبات گندم‌کاران هفتگی پرداخت شود اما به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران از ۱۶ خرداد تا امروز ۶ تیر ۱۴۰۵ هیچ مبلغی به حساب کشاورزان گندم‌کار واریز نشده است در حالی که بانک برای تاخیر اقساط خود شبانه‌روز به کشاورز، خانواده و ضامن وی تماس می‌گیرد.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با گلایه از روند پرداخت مطالبات معوق گندم‌کاران به خبرنگار مهر، گفت: تا امروز حدود ۴ میلیون تن گندم تحویل دولت شده که مبلغ آن در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌شود.

وی افزود: از این مبلغ یک‌چهارم معادل ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان واریز شده و از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ کشاورزان دریافتی از سوی دولت بابت گندم تحویلی خود نداشته‌اند.

این مسئول صنفی با اشاره به وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت هفتگی پول گندم‌کاران، ادامه داد: مکاتبات بسیاری بنیاد با نهادهای مرتبط داشته و در حال حاضر کشاورزان مستاصل شده‌اند.

ایمانی با تاکید بر این که به لحاظ شرعی، قانونی و عرفی پس از معامله و تحویل کالا باید پول آن پرداخت شود، اظهار کرد: در ساعات مختلف شبانه‌روز بانک‌های عامل بابت سررسید وام‌ با کشاورز، خانواده وی، ضامن و... تماس می‌گیرند و فشار طلبکاران در حالی که پولی دست کشاورز نیست، زمینه‌ساز ناراحتی خانواده وی شده است.

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران پول گندم‌های تحویلی از ۷ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۵۵ درصد و از این تاریخ تا ۱۶ خرداد ماه که آخرین واریزی انجام شده است، ۴۰ درصد پول گندم‌کاران پرداخت شده است.

کد مطلب 6871741
فاطمه امیر احمدی

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