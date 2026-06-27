به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، قرار بود مطالبات گندم‌کاران هفتگی پرداخت شود اما به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران از ۱۶ خرداد تا امروز ۶ تیر ۱۴۰۵ هیچ مبلغی به حساب کشاورزان گندم‌کار واریز نشده است در حالی که بانک برای تاخیر اقساط خود شبانه‌روز به کشاورز، خانواده و ضامن وی تماس می‌گیرد.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با گلایه از روند پرداخت مطالبات معوق گندم‌کاران به خبرنگار مهر، گفت: تا امروز حدود ۴ میلیون تن گندم تحویل دولت شده که مبلغ آن در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌شود.

وی افزود: از این مبلغ یک‌چهارم معادل ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان واریز شده و از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ کشاورزان دریافتی از سوی دولت بابت گندم تحویلی خود نداشته‌اند.

این مسئول صنفی با اشاره به وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت هفتگی پول گندم‌کاران، ادامه داد: مکاتبات بسیاری بنیاد با نهادهای مرتبط داشته و در حال حاضر کشاورزان مستاصل شده‌اند.

ایمانی با تاکید بر این که به لحاظ شرعی، قانونی و عرفی پس از معامله و تحویل کالا باید پول آن پرداخت شود، اظهار کرد: در ساعات مختلف شبانه‌روز بانک‌های عامل بابت سررسید وام‌ با کشاورز، خانواده وی، ضامن و... تماس می‌گیرند و فشار طلبکاران در حالی که پولی دست کشاورز نیست، زمینه‌ساز ناراحتی خانواده وی شده است.

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران پول گندم‌های تحویلی از ۷ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۵۵ درصد و از این تاریخ تا ۱۶ خرداد ماه که آخرین واریزی انجام شده است، ۴۰ درصد پول گندم‌کاران پرداخت شده است.